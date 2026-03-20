Im vorigen Jahr hat "Maxton Hall" bei den von "TV Spielfilm" und "Cinema" verliehenen Jupiter Awards gleich drei Preise abgeräumt. Und auch in diesem Jahr ging die von UFA Fiction produzierte Prime-Video-Serie nicht leer aus. Bei der Gala der Burda-Zeitschriften in Hamburg wurde die zweite Staffel von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" jetzt als "Beste Serie Nation" ausgezeichnet. Und auch in der Kategorie "Bester Film (TV & Streaming) National" ging der Preis an Prime Video: Die Verfilmung von "Sebastian Fitzeks Der Heimweg", produziert von Ziegler Film, stand ganz oben in der Gunst des Publikums, das zuvor über die Preisträger abstimmen konnte.

Den Preis für den besten Darsteller in einer TV- oder Streamingproduktion nahm unterdessen Phl Laude für seine Rolle in der ARD-Comedyserie "Almania" entgegen, Anna Maria Mühe wiederum wurde als beste Darstellerin für ihre Leistung in der ORF/Netflix-Serie "Totenfrau" geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Michael Bully Herbig: Er erhielt den Preis als bester Darsteller in einer nationalen Kinoproduktion, also im "Kanu des Manitu". Zum besten Film aber wählte das Publikum "Die Schule der magischen Tiere 4". Der Jupiter Award für die beste internationale Serie wiederum ging an die Netflix-Serie "Stranger Things", die jüngst mit der fünften Staffel fulminant zu Ende ging.

Der Ehren-Jupiter ging an Désirée Nosbusch, die den Preis aus den Händen von Schauspieler Maximilian Mundt überreicht bekam, mit dem sie regelmäßig für die ZDF-Reihe "Ein Fall für Conti" vor der Kamera steht. Minutenlang lagen sich die beiden in den Armen. Mundt würdigte Nosbusch zuvor als Künstlerin mit unverwechselbarer Präsenz und unerschütterlicher Neugier.

Alle Preisträger im Überblick