Nach der "Unter uns"-Rückkehr von Petra Blossey als Serien-Urgestein Irene Weigel kommt nun auch deren Serien-Tochter Anna Weigel zurück. Das hat RTL am Freitag offiziell bestätigt. Ihren ersten Auftritt in der von UFA Show & Factual produzierten Dailysoap hat die Schauspielerin in Folge 7851, die am Donnerstag, den 16. April ausgestrahlt wird.

Verkörpert wird die Rolle der Anna Weigel, die im Laufe der Seriengeschichte bereits mehrfach neu besetzt wurde, diesmal von Marie Zielcke, die der Figur erklärtermaßen eine Handschrift verpassen will. "Ich wollte mich bewusst nicht zu sehr beeinflussen lassen", sagte Zielcke. "Gerade wenn eine Rolle schon einmal gespielt wurde, finde ich es schwierig, sich zu stark an früheren Interpretationen zu orientieren. Ich komme jetzt mit meiner eigenen Anna zurück – und hoffe natürlich, dass sie den Zuschauern gefällt."

Kuriose Randnotiz: Die erste Darstellerin der Anna Weigel, Janis Rebecca Rattenni, arbeitet heute selbst hinter der Kamera und führt Regie bei "Unter uns". Damit inszeniert nun Anna Nummer 1 nun also Anna Nummer 4.

Aus Sicht von Petra Blossey passt das Zusammenspiel mit der neuen alten Serien-Tochter gut. "Als ich gehört habe, dass Anna zurückkommt, war ich natürlich neugierig, welche Schauspielerin für diese tolle Rolle ausgewählt wurde. Mein erster Gedanke: Marie und ich haben eine gewisse Ähnlichkeit", so Blossey. "Als wir uns das erste Mal im Flur begegnet sind, dachte ich sofort: Das passt." Und Marie Zielcke sagt: "Weil ich Petra aus dem Fernsehen kannte, hatte ich sofort das Gefühl, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir vertraut vorkam. Natürlich ist das absurd, weil wir uns vorher nie persönlich begegnet sind. Aber dieses Gefühl entstand trotzdem, weil ich die Serie während meiner Jugend über so viele Jahre selbst verfolgt habe. Ein tolles Gefühl, nun selbst ein Teil der Schillerallee zu sein."