In Rosenheim, München und Umgebung ist in den vergangenen Wochen der bereits achte Winterfilm der "Rosenheim-Cops" entstanden. Am Freitag fiel die letzte Klappe für den von Bavaria Fiction produzierten 90-Minüter, der den Erfolg der ZDF-Vorabendserie einmal mehr in die Primetime verlängern soll.

Bei dem Special, das den Arbeitstitel "Kalt erwischt" trägt, kommt es zu einer echten Premiere, denn erstmals ermitteln gleich vier Cops gemeinsam in einem Fall. Der Grund ist ein rätselhafter Mord an der Unternehmerin der lokalen Schokoladenfabrik an der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern. Neben Sven Hansen (Igor Jeftić) und Julia Beck (Michaela Weingartner) sind auch die Passauer Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Anton Stadler (Dieter Fischer) im Einsatz. Außerdem sind Karin Thaler, Max Müller, Alexander Duda, Anastasia Papadopoulou, Paul Brusa, Steffen Wolf, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig zu sehen. In Episodenrollen spielen unter anderem Jürgen Tonkel, Eileen Pagels, Jens Atzorn, Ines Honsel, Leo Reisinger, Ina Meling, Friedrich Witte, Adela Florow mit.

Regie führte Herwig Fischer, das Buch der Folge schrieb Dirk Wellbrock. Als Produzentin fungiert Marlies Moosauer. Wann das ZDF das neue Winterspecial der "Rosenheim-Cops" ausstrahlen wird, steht aktuell noch nicht fest.

Zuletzt ermittelten die "Rosenheim-Cops" im November 2004 in der Primetime. Damals erreichte die Serie allein linear im Schnitt 5,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 22,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Die regulären Folgen erfreuen sich darüber hinaus auch weiterhin großer Beliebtheit - ebenso wie die Wiederholungen, die dem ZDF im Nachmittagsprogramm Tag für Tag Marktanteile von weit über 20 Prozent einbringen.