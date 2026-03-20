Der Mitteldeutsche Rundfunk wurde am Freitag als "Ort der deutschen Demokratiegeschichte" für seine "professionelle, kontinuierliche und zuverlässige journalistische Arbeit" gewürdigt und hat in diesem Zusammenhang den "Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien" vorgestellt. Der vom MDR angestoßenen Initiative haben sich alle anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten angeschlossen, daneben aber auch unter anderem die "Leipziger Volkszeitung", die "Mitteldeutsche Zeitung, der DJV, die HHL Leipzig Graduate School of Managemen und die Deutsche Nationalbibliothek.

Die Unterzeichnenden betonen darin die zentrale Bedeutung freier und unabhängiger Medien für eine demokratische Gesellschaft und fordert zum entschlossenen Schutz der Medien- und Informationsfreiheit auf. Es sei "ein Aufruf zur Wachsamkeit und eine Einladung zur gemeinsamen Verantwortung" und eine Erinnerung, dass Medienfreiheit nicht allein durch Gesetze gesichert werden könne.

Wörtlich heißt es: "Die Unterzeichnenden sehen es als ihre zentrale Aufgabe, die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien und den freien Zugang zu Informationen aktiv zu schützen, Angriffe klar zu benennen und zurückzuweisen, jede Form politischer oder wirtschaftlicher Einflussnahme entschieden abzuwehren, Transparenz, Vielfalt und journalistische Integrität zu stärken, sowie die Medienkompetenz zu fördern, damit mündige Bürgerinnen und Bürger in einer fragmentierten und rasant wachsenden Informationswelt souveräne und differenzierte Entscheidungen treffen können."

MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Freie und unabhängige Medien sowie Informationsfreiheit sind Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie sichern eine ausgewogene öffentliche Meinungsbildung, die auf geprüften Fakten beruht und unterschiedliche Perspektiven auf Themen sichtbar macht. Unsere deutsche Geschichte zeigt, wie Medien instrumentalisiert werden können, um Meinungsbildung zu beeinflussen. Heute bestimmen intransparente Algorithmen globaler Digitalkonzerne die Sichtbarkeit von Themen und Perspektiven im digitalen Raum, oft mit verzerrenden Tendenzen, die die öffentliche Wahrnehmung manipulieren. Zudem wird das Vertrauen in freie Medien durch Extreme, Polarisierungen, Skandalisierungen und das Säen von Zweifel systematisch angegriffen, oft in subtiler Form. Unser 'Leipziger Appell' ist ein Aufruf zur Wachsamkeit und Einladung zur gemeinsamen Verantwortung. Ich freue mich sehr, dass wir schon zum Start so viele dafür Unterzeichnende gewinnen konnten. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft weitere Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen werden."