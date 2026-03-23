Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, da macht die ARD keine Ausnahme. Auch bei ARD Kultur steht das Thema derzeit hoch im Kurs. Konkret sucht die digitale Kulturplattform der ARD neuerdings "innovative Medienformate, die Künstliche Intelligenz kreativ einsetzen und Kultur aus neuen Perspektiven erzählen". Gefragt sind dabei "Projektideen für Video oder Audio mit gesellschaftlicher Relevanz für die Zielgruppe der 20- bis 49-Jährigen, wie es heißt. Bei dem Aufruf wird ARD Kultur vom Team von MDR Next, dem Förderprogramm für digitale Projekte im MDR, unterstützt.

Im Rahmen der jetzt gestarteten Ausschreibung können bis Ende Mai Konzepte in allen technischen Entwicklungsstufen eingereicht werden. Im Mittelpunkt stehen jedoch "non-fiktionale Formate mit Deutschlandbezug und nationaler Relevanz, die für die ARD Mediathek und ARD Sounds, also die ehemalige Audiothek, entwickelt werden sollen. Bewerben können sich Produzentinnen und Produzenten, Filmschaffende, Podcaster, Creator sowie junge Talente. Voraussetzung sind aber unter anderem Nachweise zu bisherigen KI-Erfahrungen.

© ARD Kultur/Guido Werner Kristian Costa-Zahn

Die ausgewählten Projekte sollen schließlich inhaltlich von der Entwicklung bis zur Umsetzung von ARD Kultur begleitet werden. Gleichzeitig werde ein Produktionsbudget zwischen 100.000 und 300.000 Euro bereitgestellt.