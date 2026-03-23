Joker Pictures hat im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland auf Deutschlands einziger Hochseeinsel mit der Produktion der achtteiligen Dokureihe "Die Helgoländer" begonnen. Dies geschieht in Kooperation mit der Gemeinde Helgoland. Warum der Mikrokosmos Helgoland so gut zu DMAX passen soll, erklärt der Sender so: "Hier wird auf engstem Raum angepackt, organisiert und zusammengehalten. Hier wird Wetter und Widrigkeiten getrotzt. Hier wird gemacht und Verantwortung übernommen."

Auf Helgoland muss alles von Hafen und Flughafen über Polizei und Feuerwehr, Krankenhaus und Umweltschutz bis hin zu Logistik, Gastronomie und Tourismus von relativ wenigen organisiert werden, daher übernehmen viele Helgoländer mehrere Rollen. "Wenn der Handwerker gleichzeitig noch Rettungsschwimmer und Feuerwehrmann ist, wenn ein Hummerfischer auch als Kapitän der Dünenfähre und Unternehmer aktiv ist oder der Dünen-Ranger gelernter Sanitäter ist, ist klar: Besondere Herausforderungen brauchen besondere Menschen. Helgoland wird so zur verdichteten DMAX-Welt – ehrlich, direkt und nah an den Menschen", so der Sender in einer Mitteilung.

"Ich freue mich außerordentlich über die Dreharbeiten auf Helgoland und darauf, den Zuschauern von DMAX unseren Alltag, unsere Kultur und unsere Natur in all ihren Facetten näherzubringen", sagt Bürgermeister Thorsten Pollmann. "Die Kooperation mit dem Sender bietet unserer Insel einen sichtbaren Mehrwert: Sie macht unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die das Leben hier jeden Tag stemmen, sichtbar und würdigt ihren Einsatz. Zudem erkundet die Reportage die einzigartige Vielfalt Helgolands – von der atemberaubenden Natur über maritime Traditionen bis hin zu einem äußerst vielfältigen Veranstaltungsprogramm, das Tradition und Moderne verbindet – und zeigt unser Potenzial als innovative Tourismusdestination. Dadurch wird das Insel- und Veranstaltungserleben sichtbar und attraktiv auch außerhalb unserer Inselgemeinschaft."

Die Dreharbeiten haben nun begonnen und sollen noch bis September andauern. Die Ausstrahlung der acht Folgen ist dann für den Herbst 2026 geplant.