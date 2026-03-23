BR Puls, die junge Content-Marke des Bayerischen Rundfunks, hat ein neues Format gestartet, das sich auf Instagram und TikTok an junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren richtet. "know your bro", so der Titel, ist dabei als Quiz-Format angelegt, in dem zwei Freunde gegeneinander antreten.

Dabei gilt es drei Fragen zu beantworten, "die auf den ersten Blick spielerisch wirken, aber schnell in die Tiefe gehen", wie der BR beschreibt. So geht es etwa um Emotionen, prägende Lebensereignisse oder persönliche Ängste. Während es für jede richtige Antwort eine kleine Gewinnsumme gibt, liege der eigentliche Reiz in der Frage, wie gut sich die "Bros" wirklich kennen. Mit dabei sind auch prominente Persönlichkeiten wie Influencer, Musiker und Sportler, darunter der Musiker "Ritter Lean" und die Content Creators "Mari & Jenson" und "Lézan".

Erklärtes Ziel des BR ist es, jungen Männern eine Plattform, "um sich mit ihren Gefühlen und persönlichen Ängsten auseinanderzusetzen". Dabei nutze das Format spielerische Mechanismen, "um tiefgehende Gespräche über Emotionen, Erfolge und Niederlagen zu fördern, ohne belehren zu wollen". Neue Videos sollen nach Angaben des Senders künftig immer am Montag, Mittwoch und Donnerstag veröffentlicht werden.

"Mit 'know your bro' stellt sich BR Puls der Herausforderung, relevante Inhalte für eine schwer erreichbare Zielgruppe zu schaffen und gleichzeitig seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachzukommen, gesellschaftlichen Mehrwert zu vermitteln", so Florian Meyer-Hawranek, Redaktionsleitung BR Puls. "Das Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, den Diskurs über Männlichkeit und mentale Gesundheit zu fördern und mit der Zielgruppe in Austausch zu treten."