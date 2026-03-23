Gerade mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, geht der ARD-Thriller "Die Nichte des Polizisten" ins Rennen um deinen weiteren Preis. Wie am Montag bekannt wurde, ist der Film - eine Gabriela Sperl Produktion für W&B Television im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film - für den Rockie Award nominiert. Dessen Verleihung findet Mitte Juni im kanadischen Banff statt.

Angelehnt an den nie aufgeklärten Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn erzählt der Polizei-Thriller mit Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch von der Welt junger Polizistinnen und Polizisten, die bei ihrem Einsatz für die demokratische Gesellschaft auf fatale Weise mit organisierter Kriminalität und rechtsextremen Tendenzen in der Polizei konfrontiert werden.

Bei den Rockie Awards ist "Die Nichte des Polizisten" zusammen mit Produktionen aus Japan, Taiwan und Kanada nominiert. Daneben kann auch die von der deutschen Produktionsfirma beetz brothers zusammen mit dem südafrikanischen Storyscope entstandene Doku-Serie "Free at Last", die unter anderem von Arte und dem ZDF in Auftrag gegeben wurde, auf eine Auszeichnung in Banff hoffen. In drei Folgen befasst sich die Koproduktion mit Geheimnissen der Apartheid-Geschichte.

Abseits davon sind auch noch weitere Produktionen nominiert, an denen das ZDF als Koproduzent beteiligt ist, darunter die finnische Serie "Queen of Fucking Everything". Im Kinder-Bereich wiederum gehen "Super Happy Magic Forest" und "The Scarecrows' Wedding" ins Rennen. Zu den weltweit bekannteren Nominierungen der Rockie Awards gehören in diesem Jahr die Serien "Heated Rivalry", "The Handmaid's Tale" und "The Pitt". Die komplette Liste finden Sie hier.