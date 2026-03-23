Die zweite Staffel der österreichisch-deutschen Thrillerserie "Totenfrau", für die der ORF und Netflix gemeinsame Sache gemacht haben, kommt in wenigen Wochen hierzulande ins Free-TV. Wie schon die erste Staffel wird auch die Fortsetzung im Ersten zu sehen sein. Alle sechs Folgen von "Totenfrau" laufen am Samstag, den 2. Mai ab 20:15 Uhr.

Ganz so stark wie bei der Free-TV-Premiere der ersten Staffel fällt die Konkurrenz diesmal nicht aus. Ende 2023 programmierte die ARD die Serie gegen Thomas Gottschalks Abschied von "Wetten, dass..?" - und behauptete sich trotzdem gut. Über dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen damals die erste Folge, beim nach Mitternacht ausgestrahlten Staffel-Finale waren noch immer über zwei Millionen dabei.

Auch in der Fortsetzung ist Schauspielerin Anna Maria Mühe wieder in der Rolle der Bestatterin Brünhilde Blum zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Robert Palfrader, Michou Friesz, Yousef Sweid, Gerhard Liebmann, Peter Kurth, Britta Hammelstein, Emilia Pieske, Hayal Kaya und Dominic Marcus Singer. Die Drehbücher schrieben Barbara Stepansky, Marcel Kawentel, Timo Lombeck, Benito Mueller, Wolfgang Mueller und Mike Majzen, Regie führte Daniel Geronimo Prochaska.

Und darum geht's: Leichenteile des als vermisst geltenden und von Blum getöteten Edwin Schönborn tauchen im Sarg eines Exhumierten auf. Blum gerät erneut ins Visier der Polizei und während sie die Nacht im Gefängnis verbringen muss, wird ihr schlimmster Alptraum wahr: Ihre Tochter Nela wird entführt! Im Austausch für Nela soll Blum ein Video herausgeben - eines, das sie gar nicht besitzt. Auf der Flucht vor der Polizei und der Suche nach dem Video ist Blum zu allem bereit, um das Leben ihrer Tochter zu retten.