Auf eine Zusammenlegung ihrer Jugendwellen hatten sich SWR, SR und HR bereits verständigt. Doch nun geht alles deutlich schneller als geplant: Nicht erst zum 1. Januar 2027 soll das neue Gemeinschaftsprogramm in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland an den Start gehen, sondern voraussichtlich bereits am 1. Juni. Das haben die ARD-Anstalten am Dienstag angekündigt.

Zugleich steht nun fest, dass das gemeinsame Programm auf den Namen DasDing hören wird - also so, wie bislang schon die vom SWR veranstaltete Jugendwelle heißt. Die Sendernamen UnserDing und YouFM werden im Zuge dessen verschwinden. Nach DWDL.de-Informationen waren intern auch andere Namen im Gespräch, letztlich fiel die Entscheidung aber auf den Fortbestand einer bestehenden Marke.

Mit der Kooperation setzen SWR, SR und HR die rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags um. Dabei sei eine Kooperation in dieser Größenordnung bei Radioangeboten der ARD "bislang einmalig", heißt es. "Mehr Zusammenarbeit, mehr Synergien und ein klarer Mehrwert für das Publikum" seien dabei zentrale Ziele für das Programm, das sich vor allem an 20- bis 29-Jährige richten soll. Die Rede ist davon, dass durch die Synergien im Verbund knapp 1,8 Millionen Euro im linearen Programm eingespart werden können. Gleichwohl wird DasDing von drei Standorten aus senden - konkret aus Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken -, während die Redaktionen standortübergreifend zusammenarbeiten sollen. Eine zentrale strategische Programmleitung sowie gemischte Teams wiederum sollen Musik, Wortinhalte, Aktionen und Events verantworten. Durch "eigene, regionalisierte Nachrichten und Story" soll gewährleistet sein, dass auch weiterhin alle Sendegebiete regelmäßig im Programm vorkommen.

Moderations-Team stehen bereits fest

Im Programm wird die gemeinsame Morningshow fortan von Lucas "Bänschi" Bänsch und Tina Hauswald sowie William Lauth und Sophie Schindler moderiert - sie zählten "zu den vielversprechendsten Radiotalenten ihrer Generation", erklärt die ARD. Den Vormittag moderieren Celine Jost und Sarah Hautsch. Während Celine Jost durch das YouTube-Format "Song Tindern" bekannt ist, kommt Sarah Hautsch aus der Morningshow von planetradio.

Die gemeinsame Nachmittagsshow wird unter anderem von Marvin Fischer präsentiert, der bisher das HR-Magazin "Maintower" präsentierte. Seine Partnerin in der Doppelmoderation wird Newcomerin Panagiota "Pepi" Beletseli. Im zweiten Nachmittagsteam ist das Duo Leni Eckstein und Timo Killer aus der Morningshow von You FM. Die gemeinsame Abendsendung kommt zukünftig aus Saarbrücken und wird im Wechsel von Aliena Pfeiffer und Tiffany Meiser präsentiert, die beide bislang bei UnserDing beziehungsweise YouFM zu hören sind.