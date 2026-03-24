Derzeit laufen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt die Dreharbeiten für eine bislang noch namenslose Thriller-Serie über rituelle Morde nach den Motiven des "Struwwelpeters" für HBO Max. Dass die "Dark"-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar mit ihrer Produktionsfirma Dark Ways an dem Projekt arbeiten, war bereits bekannt - allzu viele Details hat der Streamingdienst, der seit Jahresbeginn auch in Deutschland verfügbar ist, bislang allerdings noch nicht preisgegeben.

Das ändert sich nun: Wie HBO Max am Dienstag mitteilte, übernehmen Lisa Vicari ("Dark", "Hijack") als Anja Vogler und Peter Kurth ("Babylon Berlin") als Ermittler Norbert Troschitz die Hauptrollen in der Serie. Durchgehende Rollen übernehmen unter anderem darüber hinaus Jan Friedrichsen als Anjas Sohn Max, Iris Böhm als Anjas Mutter Kerstin, Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević sowie Stipe Erceg.

In der Serie zwingen rituelle Morde nach den "Struwwelpeter"-Motiven die BKA-Ermittlerin Anja Vogler in ihre Heimat zurückzukehren. Während Anja versucht, die Hinweise zu entschlüsseln, muss sie auch ihrer eigenen Schuld ins Auge sehen – und dem Sohn, den sie einst zurückgelassen hat. Die Bücher zur Serie stammen von Serienschöpfer Matija Dragojević und Co-Headwriter Bob Konrad ("Kleo"). Inszeniert werden die sechs Episoden von Lennart Ruff ("Unfamiliar"), die Bildgestaltung übernimmt Christian Stangassinger ("Unfamiliar"). Executive Producer sind Jantje Friese und Baran bo Odar, Nora Markwald und Benedikt Bothe.

"Existenzielle Themen erkunden"

© WarnerMedia Anke Greifeneder

"Als Matija Dragojević uns seine Idee zu einer Serienkiller-Show auf Basis der Struwwelpeter-Erzählungen vorgestellt hat, waren wir sofort begeistert", so Jantje Friese und Baran bo Odar. "Besonders fasziniert hat uns, wie er das Genre nutzt, um etwas zutiefst Intimes zu erzählen: die fragile Verbindung zwischen Erzogenwerden und Elternsein. Mit Lennart Ruff haben wir einen Regisseur gefunden, der nicht nur bildgewaltig inszeniert, sondern auch diese emotionale und psychologische Komplexität filmisch präzise fassen kann." Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.