Vox hat eine neue Staffel von "First Dates Hotel" angekündigt - und die startet in diesem Jahr zu einem etwas späteren Zeitpunkt als in den zurücklienden Jahren. Los geht es diesmal erst am 20. April, nachdem die Staffel-Starts zuletzt immer schon im Februar erfolgten. Am Sendeplatz ändert sich gleichwohl nichts: Acht neue Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr bei Vox. "First Dates Hotel" löst damit auf diesem Sendeplatz die "Höhle der Löwen" ab.

In der neuen Staffel zieht es Gastgeber Roland Trettl und seine Gäste wieder nach Mallorca - erstmals dient jedoch ein abgeschiedenes Hotel in den Bergen von Puig de Galatzó als Schauplatz des Formats. Neben bekannten Gesichtern verstärken Iván als neuer Taxifahrer und Ashanti an der Rezeption das Team. Am Konzept ändert sich hingegen nichts - oder besser gesagt: fast nichts. Weil sich im "First Dates Hotel" eine Dreiecksgeschichte entwickelt, wird im Laufe der Staffel erstmals ein sogenanntes "Third Date" organisiert.

Aus Quotensicht erwies sich der Ableger des erfolgreichen Vorabendformats seit seinem Start im Jahr 2020 stets als verlässlicher Anker im Programm von Vox. Auch im vergangenen Jahr verzeichnete die von Warner Bros. ITVP produzierte Datingshow mit im Schnitt rund acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wieder gute Quoten.

Vorabendshow geht weiter