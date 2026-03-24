Das ZDF hat für den 5. Mai eine Live-Sendung zum Thema KI angekündigt. Im Rahmen der Reihe "Am Puls - Deutschland diskutiert" heißt es dann: "KI - Kollege oder Konkurrent?". Christian Sievers moderiert die eineinhalbstündige Talk-Sendung ab 20:15 Uhr und soll mit Politikerinnen und Politikern sowie Menschen aus ganz Deutschland zum Thema ins Gespräch kommen. Es geht vor allem darum, wie die KI Jobs verändert und was das für unser Zusammenleben bedeutet.

Die Sendung ist Teil der ZDF-Schwerpunktwoche "Frisst KI unsere Job?". Zu Wort kommen bei Sievers Menschen, für die KI Gefahr, Chance oder schon längst gelebter Alltag ist. Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, Teil der Sendung zu werden. Über eine große Videowand werden einige von ihnen live zugeschaltet. Sie geben Einblick in ihr Leben und erzählen, wie künstliche Intelligenz schon jetzt ihr Leben verändert.

Ein großer Schwerpunkt der Sendung wird auf den Bereichen Arbeit und Jobs liegen. Mit Spitzenpolitikern und Experten will man den Fragen nachgehen, was die KI-Revolution für Millionen Beschäftigte in Deutschland bedeutet und welche Jobs entstehen bzw. verschwinden werden. Sievers soll aber auch Verantwortliche in der Regierung konfrontieren: Welche Leitplanken braucht es, damit KI für die Gesellschaft und die Wirtschaft arbeitet und nicht gegen die Beschäftigten? Und verschläft Deutschland die Transformation oder nutzt das Land die Chance zur Modernisierung?

Auch im ZDF selbst war Künstliche Intelligenz zuletzt ein großes Thema - aber auf eine Art und Weise, die man sich wohl lieber erspart hätte. In einem Beitrag im "heute journal" wurde KI-Material als echt verkauft, was zu einem großen Aufschrei führte. Die Mainzer verstolperten dann zunächst die Kommunikation dazu, schließlich räumte man den Fehler doch ein. Intern wurde viel über den Fall gesprochen. Bis heute ist jedoch unklar, wieso das Material in den Beitrag geschnitten wurde und warum dieser offensichtliche Fehler niemandem aufgefallen ist (DWDL.de berichtete).