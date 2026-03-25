Fred Kogel bleibt bis mindestens 2028 Chief Executive Officer (CEO) der Leonine Studios, die Vertragsverlängerung des Geschäftsführers hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Kogel ist seit 2019 Boss der Gruppe, die er im gleichen Jahr gemeinsam mit KKR gegründet hatte. 2024 erfolgte der Zusammenschluss mit der Mediawan Gruppe, dem eine strategische Partnerschaft im Jahr 2020 vorausgegangen war.

© LEONINE Studios/Gordon Muehle Quirin Berg

© Katja Brömer Jochen Köstler

Die Geschäftsführung der Leonine Holding GmbH wird ergänzt durch Sarah Fischer, die weiterhin als Chief People & Sustainability Officer tätig ist; Max Wiedemann bleibt Chief Business Development- und Co-Chief Production Officer Fiction der Leonine Studios sowie Head of AI der Mediawan Gruppe; und Bernhard zu Castell ist als Chief Distribution Officer weiterhin für den Kino-, Home-Entertainment- und Audiovertrieb, den Lizenzbereich und die Channels zuständig.

CEO Fred Kogel sagt: "Ich freue mich, dass wir den so erfolgreichen Weg der von mir mitgegründeten Leonine Studios fortsetzen werden. Gleichzeitig freue ich mich, mit Quirin in seiner erweiterten Rolle und Jochen sowie mit Sarah, Max, Bernhard und unserem Regional CFO Jens Mezger – meinem gesamten Führungsteam – den Erfolg von Leonine auch in der Zukunft fortzuschreiben. In den zurückliegenden Jahren ist es uns dank unserer intensiven Zusammenarbeit mit Pierre-Antoine Capton und der Mediawan Gruppe gelungen zusätzliche Potenziale zu erschließen. Diesen auch international erfolgreichen Kurs werden wir gezielt fortführen."

Pierre-Antoine Capton, Mitgründer und CEO der Mediawan Gruppe, ergänzt: "Unsere Zusammenarbeit mit Fred Kogel und Leonine Studios ist für Mediawan von entscheidender strategischer Bedeutung. In einer Zeit, in der unsere Branche eine Konsolidierungsphase durchläuft, verdeutlicht sie perfekt, was wir aufgebaut haben: ein weltweit führendes unabhängiges Unternehmen, das von erstklassigen Talenten und einer starken europäischen Vision getragen wird. Wir freuen uns sehr darauf, weiterhin eng mit Fred und seinen Teams zusammenzuarbeiten und Synergien innerhalb der Gruppe weiter zu voranzutreiben – wie beispielsweise die Verfilmung des Remakes der Wiedemann & Berg Produktion ‘Wochenendrebellen’ durch Plan B – um weitere internationale Projekte zu entwickeln und unser gemeinsames Wachstum zu stärken."