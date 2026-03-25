RTLzwei hat verraten, wann die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen sein wird. Das Format kehrt demnach am 15. April zurück zum Sender. Weil es sich um Staffel mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern handelt, nennt RTLzwei das Format konsequenterweise "Kampf der RealityAllstars". Das von Arabella Kiesbauer moderierte Format wird allerdings nicht, wie zuletzt, nur einmal wöchentlich am Mittwochabend zu sehen sein. Stattdessen hat RTLzwei auch die Ausstrahlung von Folgen am hart umkämpften Sonntagabend in Aussicht gestellt.

"Kampf der RealityAllstars" muss in diesem Jahr also an gleich zwei Abenden um Zuschauerinnen und Zuschauer buhlen. Das ist eine durchaus überraschende Entscheidung, verzeichnete das Format linear in den zurückliegenden Jahren doch ein rückläufiges Interesse. Durch die Allstars-Edition erhofft man sich in Grünwald aber wieder mehr Aufmerksamkeit. Mit dabei sind unter anderen Kader Loth, Prinz Frédéric von Anhalt, Schäfer Heinrich, Matthias Mangiapane und Cosimo Citiolo. Produziert wird die Realityshow von Banijay Productions Germany.

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch die Ausstrahlung von alten "Naked Attraction"-Ausgaben in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um die Staffel, die 2023 im Auftrag von TLC produziert wurde und die dann auch bei Discovery+ zu sehen war. RTLzwei holte das Format vor mittlerweile rund neun Jahren nach Deutschland, mehrere Staffeln wurden von Milka Loff Fernandes präsentiert. 2020 war dann Schluss. Die Revival-Staffel wenige Jahre später bei Discovery+ wurde von Julian F.M. Stoeckel moderiert - und genau diese Folgen will RTLzwei nun wiederholen. Zu sehen sind die Ausgaben ab dem 15. April immer mittwochs ab 22:15 Uhr.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels stand, dass es sich bei "Naked Attraction" um neue Folgen handeln würde. Das stimmt nicht, wir haben das korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.