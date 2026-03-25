Während RTL bei der Fußball-EM 2024 durch eine Kooperation mit der Telekom noch einige Spiele übertragen konnte, ist der Sender bei der kommenden Fußball-WM 2026 außen vor. Gleichwohl stehen in diesem Jahr noch für Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei RTL auf dem Programm, das nächste bereits am kommenden Freitag, wenn die deutsche Elf zur WM-Vorbereitung auf die Schweiz trifft.

Moderiert wird der Abend von Laura Wontorra, die Lothar Matthäus und Edin Terzić als Experten an ihrer Seite hat. Kommentiert wird die Begegnung von Wolff-Christoph Fuss. Auf seinem Streaming-Dienst RTL+ macht RTL aber noch ein Alternativ-Angebot: Dort lässt man die Übertragung von Stefan Raab und Michael Bully Herbig live kommentieren.

Die beiden sollen damit wohl nicht zuletzt auf die nächste Folge von "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" aufmerksam machen, die am Abend darauf auf dem Programm steht. Ein Novum ist die Doppel-Kommentierung für die beiden jedenfalls nicht: Schon am 9. November 2002 hatten sie gemeinsam den Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommentiert.

Am 5. Juni überträgt RTL auch noch ein Vorbereitungsspiel gegen WM-Gastgeber USA, im Herbst stehen dann zudem wieder drei Partien im Rahmen der UEFA Nations League auf dem Programm: Gegen die Niederlande am 24. September, gegen Griechenland am 4. Oktober und gegen Serbien am 13. November. Dann aber wohl ohne Raab und Bully.