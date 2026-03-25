Inmitten des aktuellen Krieges in Nahost bekommt das ARD-Studio in Tel Aviv einen neuen Chef: Björn Dake zeichnet künftig für die Berichterstattung aus Israel und den palästinensischen Gebieten verantwortlich. Dake war zuletzt Korrespondent im BR-Hauptstadtstudio in Berlin, seit 2016 war er zudem vertretungsweise in verschiedenen ARD-Auslandsstudios aktiv, darunter auch immer wieder in Tel Aviv. Seine Laufbahn beim BR begann er 2010 beim Inforadio B5 aktuell.

Björn Dake löst in Tel Aviv Christian Limpert ab, der in die Münchner BR-Zentrale zurückkehrt und dort die Leitung der BR-Redaktion Auslandsstudios übernimmt. Diese koordiniert die Arbeit in den vom BR verantworteten ARD-Auslandsstudios in Istanbul, Rom, Tel Aviv, Wien und dem ARD-Büro Teheran. Limpert folgt in seiner neuen Position auf Eva Corell, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Das ARD-Studio Tel Aviv ist crossmedial aufgestellt und beliefert sowohl "Tagesschau" und "Tagesthemen" als auch Radiowellen, Digital-Angebote und Social Media-Kanäle der ARD. Dafür wurde Anfang des Jahres auch ein neuer Standort bezogen, nachdem es zuvor getrennte Gebäude für Fernsehen und Radio gegeben hatte. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und durch den folgenden Krieg steht die journalistische Arbeit des Teams besonders im Fokus. Allein 2025 steuerte das Studio Tel Aviv mehr als 420 Stunden Programm in Fernsehen und Radio sowie umfangreiche Online- und Social-Media-Berichterstattung bei.

BR-Informations-Direktor Thomas Hinrichs: "Mit Björn Dake gewinnen wir einen erstklassigen und erfahrenen Journalisten für die Position in Tel Aviv. Für die neue, anspruchsvolle Aufgabe wünsche ich ihm nur das Beste. Bei Christian Limpert möchte ich mich herzlich bedanken. Unter seiner Leitung hat das gesamte Team in permanenter Ausnahmesituation eindrucksvolle journalistische Leistungen erbracht. Parallel wurde auch noch der Umzug ins neue, hochmoderne Studio gemeistert. Dafür meine große Anerkennung!"