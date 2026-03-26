Banijay Productions Germany erweitert sein Portfolio um Microdrama-Formate, das hat die Produktionsfirma jetzt angekündigt. Man wolle die Entwicklung von entsprechenden Formaten vorantreiben, ein erstes Projekt ist demnach schon produziert worden. Banijay greift damit auch in Deutschland eine Erzählform auf, die zuletzt international einen großen Boom erlebt. Vor allem in den USA und Asien entstehen nicht nur viele solcher Formate, sondern auch ganze Plattformen drum herum.

Banijay hatte erst am Mittwoch auf der Series Mania entsprechende Investitionen in Spanien und Finnland angekündigt, einige Wochen zuvor ging man bereits in Brasilien in die gleiche Richtung. Nun will man also auch in Deutschland Microdrama-Formate produzieren. Die konkrete Umsetzung des ersten Projekts erfolgte unter der Leitung von Executive Producer Imke Runde, die gemeinsam mit ihrem Team ein New-Adult-Microdrama realisierte.

Rund um das Format hat Banijay jetzt auch einige Details bekannt gegeben, viele Fragen sind aber noch offen. So hat man mit acht "namhaften Creatorn" gedreht, die in Summe auf mehr als 33 Millionen Follower kommen. Diese Reichweite soll "integraler Teil der Distributionsstrategie" sein. Ziel sei es, Inhalte und Distribution von Beginn an stärker miteinander zu verzahnen. Das Projekt umfasst nach Angaben von Banijay 28 Ausgaben.

Welche Influencerinnen und Influencer mit dabei sind ist ebenso unklar wie die Tatsache, wann und wo die Folgen zu sehen sein werden. Banijay hat das Format zwar bereits produziert, aber noch nicht verkauft. Katrin Stefanović, Managing Director Banijay Productions, sagt: "Man merkt gerade sehr deutlich, wie sich Erzählformen und Sehgewohnheiten verändern – vor allem durch Plattformen und die mobile Nutzung. Für uns war schnell klar, dass Microdramas mehr sind als ein Trend. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, das Thema aktiv anzugehen – gemeinsam mit Creatorn, die eine enorme Reichweite mitbringen. So entsteht eine neue Art des Erzählens und Produzierens, die sich sichtbar von unseren nationalen und internationalen Mitstreitern unterscheidet und dadurch andere Distributionswege ermöglicht."

Banijay ist nicht die einzige deutsche Produktionsfirma, die in Microdrama-Formate bzw. Vertical Dramas investiert. Erst vor wenigen Wochen hatte Constantin Entertainment angekündigt, verstärkt auch solche Formate produzieren zu wollen. Constantin hat auch schon zwei Projekte für die internationale Short-Form-Plattform Crisp Momentum produziert. Zwei Staffeln mit jeweils 60 Folgen sollen bereits im April veröffentlicht werden. Bei Constantin sprach man im Februar von einem "wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung hin zu neuen, global skalierbaren Erzählformen".