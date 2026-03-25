Anfang des Jahres haben die Partner SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE (Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien), NPO (Niederlande) und ZDF (Deutschland) bereits angekündigt, dass sie ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Koproduktionsmodells New8 auch weiter fortführen werden. Im Rahmen des Serienfestivals Series Mania wurden in Lille nun die acht nächsten Projekte vorgestellt. Vom ZDF kommen davon diesmal zwei.

Wobei es im Falle von "Push" keine neue Serie ist, sondern die zweite Staffel der Serie "Push", die zehn 30-minütige Folgen umfassen wird. Darin geht's wieder ganz offen um Themen, die mit dem Abenteuer des Elternwerdens verbunden sind - von ungeplanten Schwangerschaften und verunsichernder Pränataldiagnostik über Milchstaus, Saugglocken-Geburten bis zu Dammrissen. Produziert wird auch die zweite Staffel von Bantry Bay (Produzent: Jochen Cremer, Producerin: Marie-Therese Dalke), verantwortliche Redakteurinnen des ZDF sind Diana Kraus und Eva Katharina Klöcker.

Als neues Projekt geht das ZDF außerdem "Recipes For a Nervous Breakdown" an. Darin dreht sich alles um die junge Köchin Claire, die fulminant durch ihre 20er rast, und mit ihrem "Wake 'n' Bake"-Account erste Erfolge feiert. Als sie auf einer Party eine Ecstasy-Tablette nimmt, erleidet sie einen schweren psychotischen Zusammenbruch und muss sich in Behandlung begeben. Zwischen Hoffnung und Paranoia kämpft sie sich ihren Weg zurück ins Leben. Acht 30-minütige Folgen werden von Deadpan Pictures in Koproduktion mit Studio Zentral und dem ZDF produziert, die Redaktion im ZDF liegt bei Maik Platzen.

Jasmin Maeda, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion, sagt: "Das New8-Portfolio des dritten Jahres belegt erneut das Kreativpotenzial und die hohe Qualität europäischer Serien. Mit der zweiten Staffel 'Push' und der neuen Serie 'Recipes For a Nervous Breakdown' bringen wir zwei Projekte in New8 ein, die in ihren Themen breit gefächert sind. Sie stehen gleichzeitig für den Anspruch und den Mut europäischer Koproduktionen, die wir durch Kollaborationen wie die New8 ermöglichen und international präsentieren können."

Die weiteren Serienprojekte der internationalen Partner:

"Harvest" (Dänemark, DR, 7x45 Minuten)

In einer modernen dänischen Bauernfamilie beschließt der Familienoberhaupt Gorm unerwartet, den Familienbetrieb an seine jüngste Tochter Astrid zu vererben. Dies führt zu einer Spaltung innerhalb der Familie und verärgert insbesondere den ältesten Sohn Erik, der sich zutiefst betrogen fühlt. Kann die Familie ihre internen Streitigkeiten überwinden und sich zusammenschließen, um den Wohlstand des Hofes und die Zukunft der Familie zu sichern?

"Hunters" (Belgien, VRT, 6x52 Minuten)

„Hunters“ erzählt die Geschichte einer Elite-Spezialeinheit, die angesichts einer Terrorwelle, die über Europa hinwegfegt, an ihre absoluten Grenzen gebracht wird. Während der Druck immer größer wird, beginnen ihr Selbstvertrauen und ihre Gewissheiten zu wanken. Als ein Psychologe zur Hilfe kommt, drängt sich eine Frage auf: Ist Verletzlichkeit eine Schwäche oder eine verborgene Stärke?

"Red Light Empire" (Niederlande, NPO, 6x52 Minuten)

In einem Stadtteil von Amsterdam, den die Behörden nicht unter Kontrolle bringen können, nutzt ein jüdischer Kriegswaise seine Chance, ein Imperium aus Drogen, Sex und Glücksspiel aufzubauen, das nicht nur den weltweiten Ruf der Stadt prägen, sondern auch die moderne Niederlande definieren wird.

"Shadow of Guilt" (Schweden, SVT, 6x45 Minuten)

Als die Überreste von Ericas bester Freundin aus Kindertagen, die vor mehr als zwanzig Jahren verschwunden war, gefunden werden, wird der ungeklärte Fall wieder aufgenommen. Ericas Ehemann Patrik leitet die Ermittlungen, doch Ericas Misstrauen gegenüber der ursprünglichen Polizeiarbeit, die von seinem Mentor Gösta geleitet wurde, führt zu tiefen Rissen in ihrer Ehe. Angetrieben von lange unterdrückten Schuldgefühlen beginnt Erica ihre eigene parallele Suche nach der Wahrheit und riskiert dabei, schmerzhafte Geheimnisse aufzudecken, Beziehungen zu zerstören und die Grenze zwischen Wahrheit und Besessenheit zu verwischen. Dies ist nicht nur ein Krimi – es ist eine Geschichte über Schuld, Erinnerung und die lebenslangen Folgen des Schweigens.

"Still Breathing" (Norwegen, NRK, 8x42 Minuten)

"Still Breathing" erzählt die Geschichte von Petra (26), die gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen hat und nun ihr Praktikum in einem mittelgroßen norwegischen Krankenhaus beginnt. Zusammen mit ihren Mitpraktikanten Joakim, Sam und Kissy wird sie in einen Job mit langen Tagen, verletzlichen Patienten und komplexen medizinischen Fällen hineingeworfen. Petra strebt danach, die beste Ärztin für ihre Patienten zu sein, doch da die Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft und der Krankenhausleitung aufeinanderprallen, wird es immer schwieriger zu entscheiden, was "das Beste" ist.

"The Crashing" (Finnland, YLE, 6x50 Minuten)

"The Crashing" (Kolari) ist ein fesselndes Drama, das mit einem Autounfall unter mysteriösen Umständen beginnt. Zunächst scheint es, als wüsste keiner der Überlebenden, die sich untereinander fremd sind, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Je mehr sich das Rätsel verdichtet, desto enger werden ihre Verbindungen. Durch das gemeinsame Trauma verbundene Fremde schließen unerwartete Freundschaften, entdecken gegenseitiges Mitgefühl und kämpfen in den schwierigsten Wochen ihres Lebens darum, einen Weg nach vorne zu finden.