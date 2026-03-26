Drei Staffeln von "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" hat Kabel Eins bislang gezeigt. Und alle erzielten im Schnitt mehr als 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, das Format mit dem ehemaligen "Steel Buddy" Michael Manousakis ist für den Sender also ein großer Erfolg. Nun hat Kabel Eins Nachschub angekündigt, die neue Staffel startet am 16. April.

"Morlock Motors" ist auch in diesem Frühjahr auf dem angestammten Sendeplatz am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr zu sehen. Das Format folgt auf "Roadtrip Australien", das derzeit noch an diesem Abend läuft. Im Anschluss an die neuen Ausgaben von "Morlock Motors" ist auch weiterhin das US-Format "German Cops" zu sehen.

In der ersten Folge von "Morlock Motors" erhält Michael Manousakis einen Hilferuf seiner Familie auf Kreta: Die Olivenernte steht still, weil der Gabelstapler ausgefallen ist. Zusammen mit seinem Team rettet er die Produktion des Manousakis-Olivenöls. Zurück im deutschen Peterslahr steht gleich die nächste Herausforderung an: Manousakis will endlich wieder Gewinn machen und plant, die unzähligen gebrauchten Motoren auf seinem Hof aufzubereiten und zu verkaufen.

Einige Tage zuvor, am 12. April, kommt es auch zu Veränderungen am Sonntag bei Kabel Eins. Auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr sind aktuell nur alte Filme zu sehen, künftig heißt es "Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen". Das Format geht beim Sender in die vierte Staffel. Inhaltlich geht es nach wie vor um Deutsche, die im Ausland dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Direkt im Anschluss um 21:15 Uhr startet die neue Staffel von "Yes, we camp".

Die beiden Formate tauschen damit ihre Sendeplätze: Im Sommer 2025 eröffnete das Camping-Format noch die Primetime am Sonntag, erst danach lief "Zwischen Meer und Maloche". Weil das zweitgenannte Format letztlich bessere Quoten erzielte als "Yes, we camp" erfolgt nun wohl der Wechsel.