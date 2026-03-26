RTL+ hat einen Starttermin für seine neue Kiffer-Comedy "Highter & Wolkig" gefunden - und der fällt durchaus standesgemäß aus: Ausgestrahlt werden die sechs Folgen der Serie mit Nick Romeo Reimann und Willi Sellmann in den Hauptrollen nämlich ab dem 20. April - also am inoffiziellen Kiffer-Feiertag 4/20.

Im Mittelpunkt der Serie stehen Korbi (Nick Romeo Reimann), selbsternannter Business-Mindset-Mogul, und Wolke (Willi Sellmann), Teilzeit-Philosoph mit Dauerhigh, die in ihrem bayerischen Dorf das erste legale Cannabis-Café eröffnen wollen. Dabei bekommen sie es jedoch von Anfang an mit einer Vielzahl deutscher Bürokratie zu tun, die vor allem von der paragrafenverliebten Beamtin Frau Felske (Milena Dreissig, "Stromberg") verteidigt wird. Sie macht den beiden Vereinsgründern mit Mindestabständen, Sicherheitsvorschriften und Amtsschimmel das Leben schwer.

RTL+ verspricht zugleich "kuriose Gastauftritten" - unter anderem von Veronica Ferres, Jochen Schropp, Svenja Jung und Anton "Fatoni" Schneider. Gedreht wurde "Highter & Wolkig" bereits im vergangenen Jahr. Hinter der Comedyserie steht die Produktionsfirma Nordpolaris von Fabian Halbig und Florian Kamhuber, Regie führte Christian Knie. Die Kameraarbeit wiederum übernahm Ahmed El Nagar. Die Drehbücher für die Serie stammen von Caro Ellert und Max Osswald.

Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortung bei Greta Gilles und Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Serie wurde zudem durch den FilmFernsehFonds (FFF) Bayern mit 350.000 Euro gefördert.