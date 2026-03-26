Am 27. April feiert Ralf Schmitz sein RTL-Comeback mit der neuen Show "Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens". Drei Ausgaben ließ RTL von BBC Studios produzieren, die auf dem "WWM"-Sendeplatz montags um 20:15 Uhr gezeigt werden. Und bevor hier nun ungute Erinnerungen wach werden: Mit der einst von Günther Jauch präsentieren gleichnamigen Show, die die "SZ" einst als "Beleidigung des Publikums" bezeichnete und die vor allem darauf ausgelegt schien, möglichst hohe Einnahmen durch Anrufe zu generieren, hat das neue Format nichts zu tun.

Es handelt sich vielmehr um die Adaption des BBC-Formats "Wisdom of the Crowd", dessen Rechte RTL sich auf der MIPCOM im vergangenen Jahr gesichert hatte. In der Gameshow tritt jeweils ein Einzelner oder eine Einzelne gegen das 200-köpfige Studiopublikum an. Gesucht werden Antworten auf "ebenso kuriose wie alltagsnahe" Fragen, deren Antwort man schätzen kann. Als Beispiele nennt RTL "Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?", "Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?" oder "Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts?"

Schafft es ein Einzelkandidat, auch nur einmal näher an der Lösung zu liegen als die meisten der 200 im Publikum, gewinnt er 10.000 Euro. Dafür hat jeder Kandidat maximal vier Chancen. Gelingt es keinem, die Gruppe zu schlagen, wächst der Jackpot der Vielen. Im Finale wechselt der beste Schätzer aus dem Publikum die Seiten und tritt selbst als Einzelner gegen die Masse an.

Ralf Schmitz soll als Moderator seine großen Stärken ausspielen: Spontaneität, Tempo und ausgeprägte Improvisationslust. Etwas, das nach seinem im Herbst 2020 verkündeten Senderwechsel zu Sat.1 dort schon seit längerem nicht mehr gefragt war. Von "Halbpension mit Schmitz" gab's dort zuletzt 2023 neue Folgen, die Show "Paar Love" endete nach zwei Staffeln schon 2022, für "Voll Verschossen" war nach einer Staffel schon 2021 Schluss. "Rate my Date" kam 2023 nicht über vier Folgen hinaus. Bei der ProSieben-Show "Wer isses?" wurde er 2025 durch Michelle Hunziker ersetzt.

Schmitz kalauert zu seiner neuen Show: "'Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens' ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!"