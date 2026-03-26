ZDF Studios baut die Zahl seiner Channels aus. Nun sind bei Prime Video zwei weitere Angebote gestartet, die sich an Familien und Vorschulkinder richten. Während in Deutschland und Österreich der Sender "Biene Maja & Friends" an den Start geht, setzt ZDF Studios in Großbritannien auf "Dibidoo & Friends". Bei "Dibidoo" handelt es sich um den englischen Namen des Kikaninchens.

Beide Sender zeigen ausgewählte Vorschulprogramme von ZDF Studios, zudem gehören auch Titel aus dem Katalog von Studio 100 International zum Programmangebot. Die internationale Content-Partnerschaft besteht bereits seit April 2022 und wurde erst vor einigen Monaten auf den deutschsprachigen Markt ausgeweitet.

Teil des Programms sind etwa "Grisù", "Pettson & Findus", "Der kleine Drache Kokosnuss", "Lauras Stern", "Heidi" sowie "Wickie und die starken Männer". Insgesamt umfassen die beiden Angebote nach Angaben von ZDF Studios zum Start mehr als 200 Stunden Premium-Vorschulprogramm, ergänzt um Short-Form- und Promotion-Content, der die Nutzung vertieft, die Auffindbarkeit erhöht und zusätzliche Reichweite schafft.