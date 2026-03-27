Michael Loeb hört überraschend als Geschäftsführer der WDR Mediagroup auf. Der 62-Jährige gebe seine Position auf eigenen Wunsch auf und verlasse das Unternehmen Ende Juli nach mehr als 25 Jahren. Im Gegenzug wird Frank Nielebrock ab August neuer Sprecher der Geschäftsführung - er fungiert bereits seit 2017 als Geschäftsführer, sein Vertrag wurde zudem gerade um weitere fünf Jahre verlängert. Tobias Lammert wird zugleich neu in die Geschäftsführung aufgenommen. Bislang leitete der 48-Jährige den Geschäftsbereich Marketing & Vertrieb.

Die WDR Mediagroup setzt nach Loebs Abschied also auf Kontinuität: Frank Nielebock kam Ende 2008 zur WDR Mediagroup, Tobias Lammert ist seit 2015 im Unternehmen, nachdem er von 2008 bis 2015 Verkaufsdirektor beim Vermarkter ARD & ZDF Fernsehwerbung war. Seit 2024 ist Lammert darüber hinaus auch Geschäftsführer von ARD Media.

© WDRmg/U. Konopka/B. Knabe Frank Nielebock und Tobias Lammert

"Mit Frank Nielebock und Tobias Lammert ist die WDR Mediagroup auch in Zukunft hervorragend aufgestellt", sagte WDR-Intendantin Katrin Vernau, die zugleich Vertreterin des Gesellschafters ist. "Sie stehen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens in einem dynamischen Medienumfeld."

© WDR/Annika Fußwinkel Katrin Vernau

Michael Loeb trug in der WDR Mediagroup von 2001 bis 2008 die Verantwortung für die Bereiche Programm und operative Fragen und wurde im Juli 2008 zum Geschäftsführer der kommerziellen WDR-Tochter berufen. Nach seinem Ausscheiden will Loeb noch einmal zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehren, indem der gelernte Jurist als Of Counsel für eine Anwaltskanzlei im Medien- und Technologiebereich tätig sein wird.