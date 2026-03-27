"Jünger, diverser: WDR will junge Radiowellen neu aufstellen". Unter diesem Titel hat der WDR am Freitagnachmittag eine Neuaufstellung von 1Live, 1Live Diggi und Cosmo in Aussicht gestellt. Man wolle die jungen Radiowellen strategisch neu aufstellen, "um gezielt jüngere Menschen, vor allem mit internationalen Biografien, zu erreichen". Mit welcher Aufstellung man genau in die Zukunft geht, ist aber nach wie vor unklar. Tatsächlich stellen sich durch die Kommunikation des WDR einige Fragen.

Klar ist, dass der WDR die drei genannten Sender künftig unter dem Dach von 1Live bündeln wird. Der "Hauptsender" 1Live soll dann auch bestehen bleiben. Größere Fragezeichen stehen aber hinter 1Live Diggi und Cosmo. So heißt es vom WDR, dass das "bisherige Cosmo" zu einem Programm für die kulturell diverse und urbane Community weiterentwickelt werden solle. Hier wird HipHop eine zentrale Rolle spielen.

Der gesetzliche Auftrag des WDR sieht vor, dass eines der Programme weiterhin das interkulturelle Zusammenleben als Schwerpunkt hat. Beim Sender, der heute noch Cosmo heißt, kommt es wohl noch zu weiteren Veränderungen. Beim Sender sitzen aktuell auch noch der RBB und Radio Bremen mit im Boot. Und wie der "KNA Mediendienst" gerade erst berichtet hat, wird der RBB diese Konstellation wohl verlassen.

Das dritte Programm, das wie bisher 1Live Diggi online und über DAB+ empfangbar sein wird, soll sich an die wachsende Gruppe junger Menschen richten, "die sich in einer digital überreizten Medienwelt nach Ruhe, Sicherheit und einer unaufgeregten Medienumgebung sehnen", wie es vom WDR heißt. Was das für die musikalische Richtung des Senders bedeutet, erscheint aktuell unklar. Es stehen aber noch mehr Fragezeichen im Raum.

So ist völlig unklar, wie die heutigen Sender Cosmo und 1Live Diggi künftig heißen werden - und ob die Marken überhaupt erhalten bleiben. Auf Rückfrage des Medienmagazins DWDL.de erklärt eine Sendersprecherin: "Wie die Profile der einzelnen Wellen im Detail aussehen sollen, wird in den kommenden Monaten zusammen mit den Mitarbeitenden der betreffenden Bereiche, dem Personalrat und in Abstimmung mit den WDR-Aufsichtsgremien erarbeitet. Das beinhaltet auch die zukünftigen Namen der Wellen." Der Sender, der heute noch auf den Namen Cosmo hört, wird in Zukunft aber wie heute zu empfangen sein - so viel steht schon fest. Also über UKW, Digitalradio, Livestream, Kabel und Satellit.

Der Relaunch der drei jungen Programme ist schrittweise ab Anfang 2027 geplant. Das Vorhaben muss jetzt aber noch von den WDR-Gremien genehmigt werden. Bereits fest steht, dass sich der WDR im Zuge der neuen Regelungen, die durch den Reformstaatsvertrag gelten, vom Maus-Radio und WDR Event trennen wird (DWDL.de berichtete).

Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur, spricht angesichts der jetzt angekündigten Neuaufstellung der jungen Wellen von einem "mutigen und konsequenten Schritt". Schafarczyk weiter: "Junge Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen nutzen Radio und Audioangebote heute deutlich situativer und plattformübergreifender als noch vor einigen Jahren." Um sie mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen, brauche es deshalb Angebote, die das berücksichtigten und sich in ihrer Ansprache deutlich unterschieden. "Mit den drei jungen WDR-Programmen rund um 1LIVE haben wir das Potenzial, dieser Entwicklung zu begegnen", sagt Schafarczyk.

Und Schiwa Schlei, Programmchefin von 1Live und Cosmo, ergänzt: "Mit der Weiterentwicklung bilden wir die Realität in unserem Sendegebiet ab: Kulturelle Vielfalt prägt NRW. Indem wir diesen Alltag und diese Perspektivenvielfalt stärker in unsere Berichterstattung integrieren, werden wir der Tatsache gerecht, dass Migration schon längst Teil der Normalität unseres Publikums ist. Diese Normalität soll künftig alle drei Programme prägen."

Erst vor einigen Tagen ist der Abschied von Dennis Horn bei 1Live bekannt geworden. Der stellvertretende Programmchef geht auf eigenen Wunsch, nannte aber keine konkreten Gründe für seinen Abgang. Der WDR will seine Stelle neu ausschreiben.