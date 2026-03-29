Einst war das ZDF der erste deutsche Fernsehsender mit einer Mediathek im Sinne heutiger Angebote, will seit vergangenem Jahr aber gezielt weg von der Begrifflichkeit. Mit dem Relaunch des Angebots im vergangenen Frühjahr wurde der Begriff auf dem Lerchenberg ausrangiert. In Folge dessen etablierte man bereits den Claim „Stream dir mehr“, jetzt folgt eine selbstironische Image-Kampagne des „Stream-Team“.

Horst Lichter („Bares für Rares“), Sebastian Ströbel („Die Bergretter“), Gundula Gause („Heute Journal“), Parshad Esmaeili („Neo Match Up“) und Mai Thi Nguyen-Kim („MaiThink X“) trommeln in der Kampagne für das Streaming-Portal des ZDF, aber auch Intendant Norbert Himmler spielt mit in einer Langfassung der Kampagne, die auf YouTube und im eigenen Streaming-Portal veröffentlicht werden soll. Kurzvarianten daraus sind für TikTok, Meta und als Online-Werbemittel gedacht. DWDL.de zeigt vorab zwei der kurzen Varianten.

Video: "Stream Team": Neue ZDF-Kampagne2 weitere To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Wenn die Menschen nicht zum Stream kommen, dann kommt der Stream eben zu den Menschen!“, ist die ausgegebene Parole der Kampagne für die Horst Lichter mit Bauchladen in einer Kölner WG auftaucht, Sebastian Ströbel in Berlin ein XXL-Banner enthüllt, Gundula Gause und Parshad Esmaeili auf einer Kirmes Fans gewinnen wollen und Mai Thi Nguyen-Kim versucht im „Tropical Islands“ mit Glücksspiel Aufmerksamkeit fürs ZDF zu gewinnen.

© ZDF/Tim Thiel

Neben dem Einsatz der Videos auf diversen Plattformen wird die Kampagne auch analog verlängert, u.a. Pizzakartons und Riesenposter als Werbeflächen genutzt - je nach Örtlichkeit auch mit Slogans mit Lokalkolorit. In Hamburg beispielsweise mit "Mehr Rummel als aufm Dom" oder in Berlin mit "Ick stream dir gleich eene".