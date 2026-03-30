An der Spitze der Marketingabteilung im RBB kommt es zu Veränderungen. Pia Stein, langjährige Chefin des Senders in diesem Bereich, verlässt den RBB zum 1. April. Entsprechende Informationen des Medienmagazins DWDL.de hat ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigt. Wohin es Stein künftig ziehen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

In jedem Fall verliert der RBB mit dem Abschied von Pia Stein ein Urgestein: Sie war 38 Jahre für SFB, ORB, RBB und die ARD und damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Stein startete nach der Arbeit bei einer Agentur zunächst beim Sender Freies Berlin im Programm, verantwortete ein Kulturmagazin und kam 1989 zur Wendezeit in die SFB-Pressestelle. 1993 wechselte sie als persönliche Referentin des damaligen Hörfunkdirektors zum neugegründeten Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Dort übernahm sie 1995 als jüngste Unternehmenssprecherin der ARD den Aufbau der Kommunikations- und Marketingabteilung des Senders.

In der Senderfusion von ORB und SFB gestaltete sie die Kommunikation des Fusionsprozesses und des neuen RBB, dessen Marketing- & PR-Chefin sie seit Sendestart 2003 ist. Durch ihre Arbeit verantwortete Stein in den zurückliegenden Jahrzehnten ganz wesentlich die Außendarstellung und Wahrnehmung vom RBB und seinen Marken und Angeboten. Durch die Affäre rund um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger dürfte das in den vergangenen Jahren kein leichtes Unterfangen gewesen sein.

RBB-Intendantin Ulrike Demmer würdigt Pia Stein in einer Stellungnahme. Gegenüber DWDL.de sagt sie: "Die Kontinuität einer überzeugenden Markenkommunikation durch eine Person ist in der ARD und in der Branche insgesamt außergewöhnlich. Pia Stein war über all die Jahre eine hochgeschätzte Garantin für professionelle, markante und erfolgreiche Kommunikation und crossmediale Markenführung. Sie hat strategiestark und nachhaltig die Markenidentitäten des Senders und seiner Marken wie Fritz, radioeins, rbb24inforadio, Antenne Brandenburg und rbb 88.8 von deren Geburtsstunde an gestaltet. Sie hat Maßstäbe gesetzt."