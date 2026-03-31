Wann Sport1 neue Folgen von "My Style Rocks" zeigen wird, steht noch in den Sternen. Aktuell beschäftigt man sich ohnehin noch mit den Nachwehen der vergangenen Staffel. Das Format ist zwar seit über einem halben Jahr nicht mehr auf Sendung, Mitte Februar berichtete DWDL.de jedoch darüber, dass einige Kandidatinnen dem Sender vorwerfen, nicht vollständig bezahlt worden zu sein. Die Vorwürfe richteten sich auch gegen Acunmedya, das türkische Medienunternehmen ist mit 50 Prozent an Sport1 beteiligt und produziert die Fashion-Show.

Angestoßen wurde der Fall vor einigen Wochen von Walentina Doronina. Sie war schon in etlichen Reality-Formaten zu sehen - und sie war die erste, die öffentlich offene Rechnungen anprangerte. Daraufhin meldeten sich auch andere Frauen mit finanziellen Forderungen. Bei Sport1 zeigte man sich Mitte Februar überrascht und kündigte eine Überprüfung der Vorgänge an.

Diese Überprüfung ist nun abgeschlossen. Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage jetzt mit, dass sich dabei gezeigt hätte, dass es "in einzelnen Fällen Klärungsbedarf im Zusammenhang mit der Abrechnung" gegeben habe. Hintergrund sei die Struktur des Formats. Die Kandidatinnen steigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Produktion ein und werden individuell abgerechnet. "In diesem Zusammenhang kam es vereinzelt zu offenen Posten sowie zu Missverständnissen bei einzelnen Abrechnungen", so die Sport1-Sprecherin weiter.

Nach DWDL.de-Informationen sind in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich Zahlungen an ehemalige Kandidatinnen von "My Style Rocks" geflossen. Teilweise wurden die Forderungen vollständig beglichen, in einigen Fällen erfolgten anteilige Zahlungen. Von Sport1 heißt es auf Anfrage: "Der Großteil der identifizierten Fälle wurde inzwischen vollständig bearbeitet und geklärt. In den verbleibenden wenigen Einzelfällen stehen wir im direkten Austausch mit den betroffenen Teilnehmerinnen, um auch diese kurzfristig abschließend zu klären." Man werde alle vertraglich vereinbarten Leistungen erfüllen, heißt es vom Sender.

"Wirklich unverschämt"

Auch die Frau, die den Stein ins Rollen gebracht hat, wurde mittlerweile vollständig bezahlt. Das bestätigt Walentina Doronina gegenüber DWDL.de. "Inzwischen wurde meine Gage vollständig ausgezahlt, seitdem ich das Thema öffentlich gemacht habe", sagt sie. Bei anderen Kandidatinnen habe es teilweise nur Teilzahlungen gegeben. Es sei "wirklich unverschämt, dass offenbar erst der öffentliche Weg nötig war, um überhaupt etwas zu erhalten".

Nach Angaben von Doronina gab es weder eine Entschuldigung, noch eine Erklärung oder Entschädigung von Sender und Produktionsfirma. Trotz der Tatsache, dass der Sender ihre Forderungen mittlerweile beglichen hat, ist die erprobte Reality-Teilnehmerin nicht gut auf Sport1 und das Format zu sprechen. "Die Arbeitsbedingungen vor Ort waren [...] eine absolute Katastrophe und menschenunwürdig. Ich habe nach nur drei Tagen beschlossen, das Set zu verlassen und mir selbst einen Rückflug organisiert", sagt Doronina.

Tatsächlich bleiben auch nach der Bezahlung offene Fragen. So berichteten im Februar mehrere Frauen, auch Walentina Doronina, dass man beim Thema der offenen Rechnungen lange keine Rückmeldungen von Sport1 erhalten habe, auf E-Mails sei nicht reagiert worden. Wie das in offenbar gleich mehreren Fällen passieren kann, wenn es um die Bezahlung von Teilnehmerinnen einer TV-Show geht, hat der Sender nicht beantwortet. Es ist also unklar, ob man in Ismaning bzw. Istanbul an den eigenen Abläufen geschraubt hat, damit so etwas nicht mehr passiert.

Sport1-Shows sind bislang kein Erfolg

"My Style Rocks" ist vielleicht das Format der jüngsten Show-Offensive von Sport1, das für die meisten Schlagzeilen gesorgt hat. Das liegt auch an Juror Harald Glööckler, der mit seinen Auftritten regelmäßig viral gegangen ist. In der Show präsentieren verschiedene Kandidatinnen ihre selbst zusammengestellten Outfits zu einem jeweiligen Motto. Punkte vergeben dann sowohl die Konkurrentinnen als auch die Mitglieder der Jury, zu der eine Zeit lang auch Larissa Marolt und Natascha Ochsenknecht gehörten. Das Format hat eine durchaus bewegte Vergangenheit hinter sich: Zunächst wurde "My Style Rocks" von Gülcan Kamps moderiert. Nach ihrem Ausstieg übernahm Verena Kerth, kurz darauf wurde sie aber durch Schauspielerin Wilma Elles abgelöst.

Die linearen TV-Quoten von "My Style Rocks" lagen regelmäßig auf einem extrem niedrigen Niveau. Über den Online-Erfolg des Formats gibt es keine zuverlässigen Angaben. Beim Sender hat man aber bereits eine Fortsetzung in Aussicht gestellt. Generell sind die eigenproduzierten Unterhaltungsformate von Sport1 kein Selbstläufer, keine der Produktionen war bislang ein wirklich großer Erfolg. Seit der vergangenen Woche zeigt Sport1 in der Primetime "Survivor" mit Detlef D! Soost - und auch diese Show tut sich extrem schwer.