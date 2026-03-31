Nur gut 72 Stunden liegen zwischen dem größten Screening-Event, das Disney+ bislang in Deutschland veranstaltet hat, und einer eMail, mit der Benjamina Mirnik-Voges am Montagvormittag zunächst intern ihr Ausscheiden bei Disney ankündigt. Seit Januar 2021 war sie als VP Original Productions für Disney in Deutschland tätig.

Mirnik-Voges spricht in ihrer eMail an Kolleg*innen und Geschäftsparter*innen von dem „großen Privileg“, in Local Original Productions Abteilung für Disney+ im deutschsprachigen Raum mit aufgebaut zu haben. Mit Produktionen wie „Sam - ein Sachse“, „Deutsches Haus“ und „Pauline“ gelangen Disney+ in dieser Zeit durchaus Kritiker-Erfolge.

„Was wir in dieser Zeit auf die Beine gestellt haben, erfüllt mich mit großem Stolz“, schreibt Mirnik-Voges. Ihr letzter Arbeitstag ist schon Ende April, sie werde aber noch „eine Weile weiterhin zur Seite stehen.“ Vergangene Woche Donnerstag hatte Disney+ in Berlin bei seinem Content Showcase einen Ausblick auf internationale aber auch lokale Programme der kommenden Monate gegeben.

Darunter fünf neue Projekte die unter Führung von Mirnik-Voges beauftragt wurden: Die Realitysoap „Yacht Deals Monaco“, die SciFi-Fantasy-Serie „City of Blood“, das Historienspektakel „Vienna Game“ sowie für 2027 die Verfilmung des Nele-Neuhaus-Krimis „Monster“ als Miniserie in Koproduktion mit dem ZDF und die Adaption der New-Adult-Romanreihe „Westwell“ von Lena Kiefer.

Die Bandbreite der ausprobierten Genres bei Disney+ ist damit weiterhin erstaunlich groß, was jedoch auch über die Content-Strategie grübeln ließ. Keine der bisherigen Produktionen ging in eine zweite Staffel, das Schicksal von „Call my agent: Berlin“ ist nach der ersten Staffel noch ungewiss. Beim Content Showcase wurde keine Angabe dazu gemacht.

Manchen in der Branche will der Abschied von Mirnik-Voges nicht wundern. Es heißt, bei Entscheidungen über lokale Investitionen bei Disney+ halte der Konzern aus Los Angeles die deutsche Dependance wieder enger an der Leine. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin von Disney gegenüber DWDL.de, dass die Stelle neu besetzt wird. Einen Namen gibt es noch nicht, die Suche habe erst begonnen.