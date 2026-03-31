Joko und Klaas treten demnächst wieder gegen ihren Arbeitgeber an. Wie jetzt bekannt wurde, werden ab dem 29. April sechs neue Folgen von "Joko & Klaas gege ProSieben" ausgestrahlt. Der Privatsender zeigt die Spielshow erneut mittwochs um 20:15 Uhr. Sollte das Duo den Sieg davontragen, dürfen sie erneut einen Tag später 15 Minuten Sendezeit zur Primetime zur freien Gestaltung zur Verfügung. Verlieren die beiden, müssen sie sich wieder den Wünschen von ProSieben beugen.

Stellvertretend für den Sender sind auch in der neuen Staffel wieder zahlreiche Promis am Start. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Edin Hasanovic, Moderatorin Katrin Bauerfeind, die No Angels Sandy Mölling und Jessica Wahls, Musikerin Nina Chuba, Twitch-Streamer Zarbex,die Handball-Nationalspieler David Späth und Miro Schluroff, die Zwillinge Dennis und Benni Wolter, Palina Rojinski, Mentalist Timon Krause, die "Mord auf Ex"-Podcasterinnen Linn Schützeund Leonie Bartsch, die Musiker Tim Bendzko, Johannes Strate, Wincent Weiss und Johannes Oerding sowie Moderatorin Hadnet Tesfai und Schauspielerin Taneshia Abt. Die Moderation übernimmt erneut Steven Gätjen.

Zuletzt war "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Winter zu sehen und erzielte bis zu 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln musste die von Florida Entertainment produzierte Show allerdings Federn lassen - eine Ausgabe erzielte sogar nur einen einstelligen Marktanteil.

Doch nicht nur "Joko & Klaas gegen ProSieben" meldet sich im April zurück - auch "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" wird dann wieder zu sehen sein. Die neue Staffel erhält jedoch einen neuen Sendeplatz und läuft ab dem 19. April nicht mehr samstags, sondern sonntags um 20:15 Uhr (DWDL.de berichtete).