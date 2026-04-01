In einer neuen Reihe beschäftigt sich die ARD in diesem Jahr mit wichtigen kirchlichen Feiertagen - oder besser gesagt: Promis beschäftigen sich für die ARD mit diesen. Ziel sei es, die Feiertage neu zu erzählen, "modern, humorvoll und zugleich tief verankert in Tradition und Kultur", so die ARD. Dafür treffen die Promis auf Menschen, für die die Feirtage echte Leidenschaft sind. Sie erleben dabei Rituale, originelle Bräuche und überraschende Hintergründe der Feiertage.

Durch die Touren führt Nicolai Tegeler in der Rolle des "Gabriel Engel", der die Gäste zu den unterschiedlichen Locations chauffiert. Erster Fahrgast ist an Ostern der Schauspieler Oliver Mommsen, ausgestrahlt wird die Sendung an Ostersonntag um 15:30 Uhr. An Christi Himmelfahrt ist dann um 16:20 Uhr Evelyn Burdecki an der Reihe, um das "Rätsel Pfingsten" kümmert sich am Pfingstsonntag um 14:14 Uhr Guido Cantz. Eine vierte Folge ist für Weihnachten geplant, hier steht der prominente Gast noch nicht fest.

Neben den realen Begegnungen setzt die Reihe auch auf mit KI gestaltete Welten, in denen Gabriel Engel seine Gäste auf Zeitreisen in die biblischen Ursprünge und historischen Kontexte der Feste mitnimmt. Produziert wird "Holy Days" von Dokness.