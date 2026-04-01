Mit über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Kino avancierte "Das Kanu des Manitu" im letzten Jahr zum erfolgreichsten Film des Jahres. Als Partner der Fortsetzung des "Schuh des Manitu" war schon früh RTL an Bord, das nun darauf hofft, durch das Kanu nochmal einen Schub für den eigenen Streaming-Dienst zu bekommen. Dort steht der Film ab Ostersonntag um 12 Uhr zum Abruf zur Verfügung.

Um dafür zu trommeln, setzt RTL nicht nur auf klassische Werbemaßnahmen, sondern auch auf eine besondere Aktion vor der eigenen Haustür: Von Karsamstag bis Ostermontag wird in Köln ein überdimensionales Kanu auf dem Rhein zu sehen sein, der als "schwimmender Blickfang für Passanten" entlang des Rheinufers die Kampagnen-Idee "Ganz großes Kanu" aufgreift.

Damit nicht nur Kölnerinnen und Kölner etwas von der Aktion mitbekommen, sendet RTL am Ostersonntag den Wetterbericht im Rahmen von "RTL aktuell" live vom Rheinboulevard und dementsprechend mit dem XXL-Kanu als Kulisse im Hintergrund.

Mit der Aktion wolle man den Anspruch unterstreichen, "große Streaming-Highlights als crossmediale Entertainment-Erlebnisse zu inszenieren", heißt es von RTL Deutschland. Die Marketingkampagne wurde von RTL Deutschland im Team Brand Management & Campaigning RTL+ gemeinsam mit BDA Creative entwickelt und umgesetzt.