MagentaTV wird im Sommer bekanntlich sämtliche Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen - davon 44 exklusiv. Besonders vielversprechend ist das aus Sicht der Deutschen Telekom vor allem mit Blick auf die Türkei, die sich gerade erst für das Turnier qualifizieren konnte. Wie das Unternehmen jetzt bekanntgab, werden nämlich alle drei WM-Vorrundenspiele der Türkei gegen Australien, Paraguay und Gastgeber USA hierzulande ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein, also nicht zusätzlich im Free-TV bei ARD und ZDF.

Für die Übertragung der Türkei-Spiele plant MagentaTV eigenen Angaben zufolge ein zusätzliches Programmangebot, das sich speziell an die türkischen Fans in Deutschland richtet. Dazu gehören ein türkischer Kommentar, Spezial-Gäste und ein Schwerpunkt auf das türkische Team bei Vorberichterstattung und Analyse auf dem WM-Sender TV 3 - ein echtes Novum. Zusätzlich laufen die türkischen Spiele in der klassischen Live-Übertragung mit deutschem Kommentar, Analyse und Vorlauf aus dem Studio auf Magenta-Kanal TV 1.

"Wir wissen, wie leidenschaftlich türkische Fans in Deutschland Fußball feiern. Deshalb zeigen wir alle drei Vorrunden-Spiele der Türkei exklusiv bei MagentaTV - mit eigenem türkischem Kommentar, Experten und Vorberichterstattung", sagte MagentaTV-Chef Arnim Butzen. "Das geht direkt ins Herz dieser großartigen Community. Wir bieten damit den türkischen Fußball-Fans eine Heimat."

Schon bei der Fußball-EM vor zwei Jahren hatte die Telekom das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei exklusiv übertragen, war damals aber vom großen Fan-Ansturm offensichtlich überrascht worden. Weil viele Fans mit technischen Problemen bei der Anmeldung kämpften, sollte ein YouTube-Stream schließlich für Abhilfe sorgen. Später kündigte die Telekom sogar eine Entschädigung für betroffene Kunden an. Bleibt zu hoffen, dass es diesmal besser läuft.