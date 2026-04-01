Als "DAS! Kochstudio" 2004 erstmals auf Sendung ging, bereiteten noch Manfred Stocker und Leonore Capell gemeinsam ein Menü zu, schon bei der dritten Ausgabe 2006 moderierte dann aber erstmals Bettina Tietjen das Feiertags-Format des NDR, zunächst mit Rainer Sass an ihrer Seite, seit 2024 gemeinsam mit Zora Klipp.

Nach rund 20 Jahren und fast 100 Folgen ist damit nun aber Schluss: Die letzte Sendung mit Tietjen und Klipp läuft an Karfreitag um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen. Sie steht unter dem Motto "Spanien, olé". Ihre Nachfolge tritt schon am Ostermontag Inka Schneider an, die gemeinsam mit Zora Klipp dann "Lieblingsessen aus den Kindertagen" zubereiten wird.

Die "Königin der Beiköche", zu der Rainer Sass Bettina Tietjen einst adelte, blickt mit Freude zurück: "Ohne die Küchenshow mit Rainer hätte ich in den vergangenen 20 Jahren auf jeden Fall weniger zu lachen gehabt", so Bettina Tietjen. Von Zora Klipp habe sie gelernt, wie hilfreich eine Brille in der Küche sein kann, um Knoblauch nicht mit Fenchel zu verwechseln. Tietjen weiter: "Ich verabschiede mich voller köstlicher Erinnerungen und bedanke mich bei meinen beiden Vorbildern. In Zukunft koche ich nur noch in meiner eigenen Küche, aber Rainer und Zora können gern mal vorbeikommen, um sich davon zu überzeugen, dass ich auch Haupt- und Nachspeise kann."

Inka Schneider, die auch "DAS! Rote Sofa" moderiert, sagt: "Ich freue mich wie Bolle, Zora jetzt nicht wie sonst bei 'DAS! schmeckt' nur anmoderieren zu dürfen, sondern mit ihr zu kochen. Und von ihr zu lernen. Ich mag ihre moderne, frische Art sehr. Das wird fluffig." Ihr eigenes Können in der Küche ordnet sie so ein: "Ich koche selten nach Rezept. Meistens öffne ich den Kühlschrank und entscheide spontan, was zusammenpassen könnte. Mein Mann nennt mich deshalb eine Anarcho-Köchin – aber bislang hat es ihm noch immer geschmeckt."