Am 18. April feiert das neue Reportage-Format "POV - Deine Geschichte zählt" Premiere. Immer samstags wird auf YouTube, TikTok, in der ARD-Mediathek und um 8:45 Uhr im Ersten dann eine neue rund zehnminütige Folge veröffentlicht. Darin solle Jugendlichen eine Stimme zu Themen gegeben werden, die sie unmittelbar betreffen. Dazu werden dokumentarische Elemente mit persönlichen, unmittelbaren Selfie- und Handkamerasequenzen verbunden.

Die vier jungen Hosts - Kiara Jade, Noel Dederichs, Helena Clear und Valentin Wilczek - begegnen dafür "spannenden jungen Menschen, die Mut machen und Lösungen für persönliche oder gesellschaftliche Probleme finden". Dabei gehe es auch um Perspektivwechsel und inspirierende Ideen.

Die erste Geschichte Mitte April handelt von Mut und dreht sich um die Frage, ob Online-Freundschaften echte Freundschaften sind. Es geht um die 16-jährige Leonie, die sich in der Schule oft ausgeschlossen fühlt. Halt findet sie in Musik, Konzerten und Online-Fan-Communitys, ihrem Safe Space. Dort lernt sie die ebenfalls 16-jährige Anna kennen, mit der sie inzwischen eng befreundet ist – ohne sich im echten Leben je getroffen zu haben. Kurz vor einem Konzert ihrer Lieblingskünstlerin begegnen sich Leonie und Anna zum ersten Mal im echten Leben. Valentin Wilczek begleitet für "POV" das erste Aufeinandertreffen der beiden Freundinnen.

"POV" peilt als Zielgruppe ein etwas älteres Publikum als der Vorläufer "neuneinhalb" an, der nach 22 Jahren eingestellt wurde. Um die Teenager mit den journalistischen Themen zu erreichen, wurden "Erzählweisen und Verbreitungswege noch stärker an die Medienrealität junger Menschen angepasst", wie es heißt. Produziert wird "POV" von We Are Era und Kanakfilm im Auftrag der ARD unter Federführung des WDR.