"Gefragt - gejagt" meldet sich am 18. Mai im ARD-Vorabendprogramm zurück. Die erfolgreiche Quizshow mit Moderator Alexander Bommes übernimmt dann wieder montags bis freitags um 18:00 Uhr den Sendeplatz, der aktuell noch von "Wer weiß denn sowas?" erfolgreich bespielt wird. Produziert wird das Format wie gehabt von ITV Studios Germany.

Teil der neuen Staffel ist auch die 1000. Folge, die mit einer ganzen Jubiläumswoche gefeiert wird. Konkret soll es vom 20. bis 23. Juli täglich ab 18:00 Uhr gleich zwei Folgen am Stück zu sehen geben. "1000 Folgen 'Gefragt - Gejagt' stehen für eine Kontinuität im Fernsehen, die ihresgleichen sucht", sagt Alexander Bommes. "Diese Zahl steht vor allem für unsere beeindruckenden Jägerinnen und Jäger, die Wissen vermitteln und sich täglich aufs Neue auf die Herausforderungen in den Duellen freuen. Auch die Zahl derer, die gegen sie antreten und sich mit ihnen messen wollen, wächst stetig - das macht uns als Team sehr zufrieden. Es wird eine besondere Jubiläumsstaffel mit vielen Überraschungen."

Schon einige Wochen vor dem Jubiläum - nämlich vom 1. bis 5. Juni - steigen außerdem wieder die "Radiospecials" bei "Gefragt - gejagt". In diesen Spezialausgaben treten Moderatorinnen und Moderatoren von ARD-Wellen gemeinsam mit ihren Hörerinnen und Hörern an. Darüber hinaus hat die ARD für den Sommer außerdem wieder zwei XXL-Ausgaben am Samstagabend angekündigt, in denen prominente Gäste für einen guten Zweck quizzen. Konkrete Sendetermine stehen hierfür bislang aber noch nicht fest.

Keine Veränderungen gibt es derweil mit Blick auf die Jägerinnen und Jägrer: So kommen auch in der neuen Staffel wieder Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Sebastian Jacoby zum Einsatz.