Die ARD hat unter dem Titel "Bravo - Headlines, Hypes und Herzschmerz" eine dreiteilige Doku-Serie über das Jugendmagazin angekündigt, das einst ganze Generationen geprägt hat. Die Reihe wird am 25. Mai in der ARD-Mediathek veröffentlicht, dahinter stehen ARD Kultur und der WDR. Die drei Folgen haben eine Laufzeit von jeweils rund 30 Minuten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des Hefts zwischen 1991 und 2015 - also von der Hochphase bis zum Niedergang.

Auch heute erscheint die "Bravo" noch, die Erscheinungsweise hat der Bauer Verlag mittlerweile aber auf monatlich umgestellt. Inhaltlich hat das Magazin längst nicht mehr die Bedeutung früherer Jahre, war auch daran liegt, dass viele Menschen, die früher zur Kern-Zielgruppe der "Bravo" gehört hätten, die Inhalte heute über das Internet konsumieren. Und die Stars brauchen nicht mehr zwangsläufig die "Bravo" (oder irgendein anderes Medium), um Aufmerksamkeit zu erhalten.

In der Doku kommen Promis wie Jasmin Wagner, Eloy de Jong, Angelo Kelly, Jeanette Biedermann, Oli P., Senna Gammour, Eko Fresh und Liont zu Wort. Sie berichten, wie das Magazin ihre Karrieren geprägt, Chancen eröffnet, aber auch Freiheiten genommen hat. Ariana Baborie, Gazelle Vollhase und Aurel Mertz erinnern sich als Leser an die Bedeutung des Magazins in ihrer Jugend. Zu Wort kommt auch der ehemalige "Bravo"-Chefredakteur Alex Gernandt, Redakteurin Jutta Stiehler berichtet von ihrer Zeit bei "Dr. Sommer".

Weitere Popkultur-Dokus von der ARD

Darüber hinaus hat die ARD jetzt noch einige weitere Dokus angekündigt bzw. terminiert, in denen es um Popkultur bzw. Musik geht. Am 1. Mai wird etwa die dreiteilige Doku-Serie "Xatar - Ein Leben ist nicht genug" von NDR, SWR und WDR veröffentlicht. Die Reihe blickt hinter das öffentliche Bild der deutschen Rap-Ikone und fragt: Was bleibt von diesem Menschen, der so viele Leben geführt hat - als Musiker, Gangster, Geschäftsmann, Talentscout, Ikone, Ehemann, Vater? Eine lineare Ausstrahlung ist unter anderem im Ersten (5. Mai) und dem NDR Fernsehen (6. Mai) jeweils am späten Abend geplant.

Jeweils einen Dokumentarfilm bekommen Udo Lindenberg, Die Toten Hosen und die Sportfreunde Stiller spendiert. In "Udo! Rebell. Rockstar. Ikone." liefert Lindenberg nach Senderangaben einen "exklusiven Einblick auf sein Leben". Er soll über sich, seine Gefühle und Gedanken sprechen. Der Film erscheint am 10. Mai zunächst online, am 18. Mai ist ab 20:15 Uhr auch die lineare Ausstrahlung im Ersten geplant. Die Toten Hosen haben sich derweil exklusiv bei der Entstehung ihres letzten Studioalbums begleiten lassen. Die Rede ist von einem "ungeschminkten Porträt", das am 20. Mai veröffentlicht wird. Linear ist der Film am 23. Mai ab 23:25 Uhr im Ersten zu sehen.

"Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" von BR, ARD Kultur und dem Saarländischen Rundfunk ist linear unter anderem am 10. Juni ab 22 Uhr im BR-Fernsehen zu sehen. Die Online-Veröffentlichung in der Mediathek erfolgt bereits ab 28. Mai. Nach 30 Jahren voller Erfolge, Beinahe-Aus und dem Ringen um Kreativität stehen sie an einem Wendepunkt. Erstmals ohne große Plattenfirma produzieren sie ihr nächstes Album selbst und planen ihr Jubiläumsjahr. Der Film begleitet die Band bei Proben und Aufnahmen in Spanien, im Studio, bei Konzerten vor und hinter der Bühne sowie in privaten Momenten. Die Sender versprechen einen "außergewöhnlich nahen Musik-Dokumentarfilm". Darüber hinaus gibt es auch noch einen sechsteiligen Podcast von 1Live, in dem es um die Band geht.