Der SWR experimentiert in diesem Jahr im Fiction-Bereich in neuen Genres. Mit "House of Yang" hat man eine sechsteilige Horror-Mystery-Serie angekündigt, bei "Stardust Hotel" handelt es sich um eine RomCom-Serie, die im Weltall spielt. Keine Frage: Ausgetrampelte Pfade beschreitet der Sender mit diesen zwei Projekten nicht. Für "Stardust Hotel" ist nun auch ein Starttermin bekannt. Die sieben Folgen werden am 22. Mai in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Informationen zu einer möglichen linearen Ausstrahlung gibt es noch nicht.

In der Mediathek stehen die sieben Folgen, die eine Laufzeit von jeweils rund 25 Minuten haben, ein Jahr lang zum Abruf bereit. Produziert wurde die Serie von Letterbox. Inhaltlich spielt die Serie im Weltraum - dorthin ist die Menschheit mittlerweile nämlich ausgewandert, nachdem die Erde unbewohnbar wurde. Schauplatz ist nun eben das "Stardust Hotel", das seine besten Zeiten schon hinter sich hat.

Erst die neue Besitzerin Nia, gespielt von Vanessa Loibl, bringt Bewegung in den Retrocharme des 22. Jahrhunderts. Sie hat das heruntergekommene Hotel geerbt. Zunächst plant sie, mit dem Verkauf des Hotels ihre Schulden loszuwerden. Doch dazu muss sie das Gebäude erst mal in Schuss bringen. Sie überzeugt Chef-Concierge Adam (David Brizzi) und die Crew, das veraltete Hotel gemeinsam mit ihr auf Vordermann zu bringen. Dass es jedoch schnell gehen muss, damit das Kaufangebot nicht erlischt, verschweigt Nia. Nicht zuletzt, weil sie etwas für Adam empfindet, bei ihm handelt es sich aber um einen Androiden.

Die Idee zur Serie hatte Sebastian Egert, Drehbücher schrieben Headautorin Valentina Brüning, Thomas Mielmann und Vivien Hoppe. Regie führten Simon Ostermann und Elsa van Damke. In weiteren Hauptrollen spielen Sabine Vitua, Tomomi Themann, Silke Sollfrank und Roland Bonjour. Detlev Buck spricht den Empfangsroboter Smartie. In Episodenrollen sind unter anderem Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Taneshia Abt, Hendrik von Bültzingslöwen, Sara Fazilat, Marie Nasemann und Fridolin Sandmeyer zu sehen. Benedict Brandt und Wiebke Andresen sind auf Seiten der Produktionsfirma verantwortlich.