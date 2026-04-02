Ende vergangener Woche zeichnete der RBB in seinem Großen Sendesaal die Pilotfolge zur "Löwentraut&Hermlin Show" aufgezeichnet, nun hat man sich kurzfristig auch zur Ausstrahlung entschlossen: Am Freitag kommender Woche um 22 Uhr steht sie nun auf dem Programm des RBB Fernsehens. Der Sender verspricht eine "Show ohne doppelten Boden", die den Charme klassischer Show-Formate feiern wolle und dabei auf "Live-Momente" setzt.

Live ist die Sendung bei der Ausstrahlung zwar nicht mehr, laut RBB entstand das Programm aber im Zusammenspiel von Sarah Löwentraut und David Hermlin, die die Sendung moderieren, und ihrer Gäste sowie dem Publikum. "In dieser Show bleibt niemand nur Zuschauerin oder Zuschauer", heißt es. Die Show besteht aus Musik, Artistik, Stepptanz, spontane Aktionen und kurze Sketch-Elemente. Für den Big-Band-Sound sorgt das 15-köpfige "Löwentraut&Hermlin Swing Dance Orchestra".

RBB-Programmdirektor Robert Skuppin sagt: "Als öffentlich-rechtlicher Sender wollen wir Raum für Kultur, Spielfreude, Experimente und gemeinsames Erleben schaffen. Mit der 'Löwentraut&Hermlin Show' verbinden wir die Eleganz und Leichtigkeit großer Unterhaltungstraditionen mit einem heutigen Blick. Die Sendung ist kein Nostalgieprojekt, sondern eine lebendige Einladung: Berlin kann Glamour, kann Swing und kann Gemeinschaft - und der rbb bietet dafür die Bühne."

In der Pilotfolge gibt der Schauspieler und Sänger Pasquale Aleardi musikalische Einblicke, spricht über seinen Weg zur Schauspielerei und zeigt beim Talk an der ins Bühnenbild integrierten Bar ungewöhnliche Talente. Die Berliner Artistin Dunja von K, bekannt für ihre außergewöhnlichen Hula-Hoop-Performances, berichtet von ihrer künstlerischen Reise und lädt Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanz auf die Bühne ein. Am Ende soll "ein unterhaltsamer Abend, der Swing-Atmosphäre mit Zeitgeist und Popkultur vereint", herauskommen.

Entwickelt wurde die Sendung von Sarah Löwentraut, die auch als Gastgeberin gemeinsam mit David Hermlin durch den Abend führt, gemeinsam mit dem RBB. Löwentraut ist 24 Jahre alt, ausgebildete Musical-Darstellerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. "Ihr Herz schlägt für die Bühne, für gute Gespräche und für den besonderen Moment mit dem Publikum", wie es vom RBB heißt. Der 25-jährige David Hermlin griff schon mit drei Jahren erstmals zu den Drumsticks, lernte zu singen, zu steppen und mehrere Instrumente zu spielen. Anfang des Jahres übernahm er die Leitung der von seinem Vater in den 1980ern gegründeten Swing Dance Band. Er komponiert und arrangiert auch die Musik für die "Löwentraut & Hermlin Show".