In den zurückliegenden Jahren haben sich die Vorlaufzeiten für Ankündigungen neuer Formate immer weiter verkürzt. Teilweise werden neue Sendungen erst angekündigt, wenn sie online bereits verfügbar sind. Der WDR geht im Fall der "Carolin Kebekus Show" jetzt den umgekehrten Weg. Erst in wenigen Tagen, am 9. April, startet im Ersten sowie in der ARD-Mediathek die neue siebenteilige Staffel des Comedy-Formats. Doch schon jetzt ist die Fortsetzung in trockenen Tüchern.

Und überraschenderweise gibt es für die zweite Staffel in diesem Jahr auch schon einen Termin. Nach WDR-Angaben kehrt die "Carolin Kebekus Show" am 22. Oktober zurück, auch hier werden dann sieben frische Ausgaben zu sehen sein. Dass der WDR schon jetzt ein konkretes Datum für die Fortsetzung nennt, ist ungewöhnlich. Dass es grundsätzlich weiter geht, ist dagegen logisch. Gerade erst hatte der WDR die Zusammenarbeit mit Kebekus verlängert (DWDL.de berichtete).

Wenn die Show in wenigen Tagen zurückkehrt, gibt es wieder jede Woche einen anderen thematischen Schwerpunkt. In den kommenden Wochen geht’s dabei unter anderem um Female Rage, den hohen Stellenwert von Therapien und Sex im Elternbett. Als Gäste begrüßt die Entertainerin beispielsweise Rapperin Lady Bitch Ray, Journalistin Anna Dushime, Unterhalter Bully Herbig und Schauspieler Edin Hasanovic.

Carolin Kebekus sagt zum Start der neuen Folgen: "Es ist ja krass, was gerade an Themen und Nachrichten auf uns einprasselt – das löst auch bei mir unzählige Gefühle aus: Wut, Staunen, Ratlosigkeit… aber vor allem Ungeduld darauf, dass meine Show endlich weitergeht! In der kann ich die ganzen Gefühle zusammen mit meinem Team rauslassen – und dabei praktischerweise auch noch in verdammt viel Spaß verwandeln."

Die "Carolin Kebekus Show" wird von der btf in Kooperation mit der UnterhaltungsFlotte TV GmbH produziert, an der zweitgenannten Firma hält Kebekus die Mehrheit (DWDL.de berichtete). Anfangs waren die Ausgaben jeweils rund 45 Minuten lang, seit 2024 wurde das Format auf 30 Minuten gekürzt. Der Erfolg der Sendung ist vergleichsweise überschaubar: 2025 kamen alle gezeigten Ausgaben im Schnitt auf rund 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 8,3 Prozent. Auch beim jungen Publikum liegen die Marktanteile im einstelligen Bereich. In der Mediathek erzielte die "Carolin Kebekus Show" 2025 pro Folge laut "epd" 125.000 Abrufe, im Jahr davor waren es noch 170.000.