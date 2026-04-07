Schon im Herbst bestätigte Sat.1, dass man ein neues Format mit dem aus der "Höhle der Löwen" bestens bekannten Ralf Dümmel starten will. Inzwischen laufen die Arbeiten daran auf Hochtouren. Das Konzept der Sendung: Anders als bei der "Höhle der Löwen" reicht für die "Millionenidee" bereits eine bloße Idee, aus der Ralf Dümmel gemeinsam mit seinem Team dann ein marktreifes Produkt entwickeln und dieses in den Handel bringen will.

Und von diesen Ideen gibt es viele: Nach Sat.1-Angaben gingen 6.598 Ideen aus ganz Deutschland ein, die nun in Dümmels Firmenzentrale in Stapelfeld bei Hamburg gesichtet werden. Dümmel: "Ich bin total begeistert und ehrlich gesagt auch echt überwältigt, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Das zeigt einmal mehr, wie viel Erfindergeist, Mut und Potenzial in diesem Land steckt. Oft braucht es nur jemanden, der an eine Idee glaubt, sie ernst nimmt, das finanzielle Risiko trägt und gemeinsam mit den Menschen den Weg geht. Genau das mache ich mit meinem Team."

Dümmel übernimmt das Risiko bei der Produktentwicklung. Sollte kein Verkaufsschlager entstehen, fallen für den Ideengeber keine Kosten an. Wird Gewinn erzielt, dann wird dieser nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt. "Wir holen die besten Ideen raus, entwickeln sie mit voller Energie weiter und machen daraus echte Produkte. Und das Besondere ist: Die Zuschauer sind bei diesem ganzen Weg direkt mit dabei. Wenn dann die Gewinnerprodukte schon am Tag nach der Ausstrahlung für alle im Handel erhältlich sind, ist das einfach sensationell. Mein Team und ich haben riesige Lust auf dieses Projekt. Das wird richtig groß."

Einen konkreten Starttermin nennt Sat.1 noch nicht, war bislang aber nur sehr grob von 2026 die Rede, so wird nun immerhin schonmal der Herbst anvisiert. Ziel ist es, dass die Produkte bereits am Tag nach der Ausstrahlung im Handel erhältlich sind, um den PR-Effekt durch die TV-Sendung komplett mitzunehmen - so wie man es auch von der "Höhle der Löwen" kennt. Produziert wird "Die Millionenidee" von EndemolShine Germany.