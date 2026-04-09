Künftig also Frankfurt statt München: Nach sechs Jahren bei Bavaria Fiction zieht es Karsten Günther ab Mai nach Frankfurt, zumindest beruflich. Zuletzt war er dort seit Frühjahr 2020 Head of Innovation & Produzent bei Bavaria Fiction, verantwortete dort die mehrfach ausgezeichnete Horror-Serie „Was wir fürchten“ für ZDFneo und aktuell die Prime-Video-Produktion „Drive – The Pretenders“. Darüber hinaus betreute er Krimiformate für die ZDF-Primetime sowie Filme der ARD-Degeto-Reihe „Käthe und ich“. Zuvor war er in leitendet Position im Digitalbereich der Axel Springer SE tätig.

Zum 1. Mai wird Karsten Günther jetzt neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto. In dieser Funktion verantwortet er in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto redaktionell. Darüber hinaus leitet er die Programmplanung der ARD-Degeto-Produktionen sowie das Team Kommunikation und Presse. Er folgt damit auf Christoph Pellander, der zum 1. Mai die Geschäftsführung von Thomas Schreiber übernimmt.

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Zusammen mit Christoph Pellander sei ein starkes Führungsteam für die ARD-Tochter gefunden, die jährlich rund 100 fiktionale Spiel- bzw. Fernsehfilme und Serien für alle ARD-Sender und die ARD Mediathek verantwortet: Schreiber sagt: „Mit beiden Kollegen weiß ich die ARD Degeto in sicheren und zukunftsfähigen Händen, denn wir wollen auch weiterhin der bevorzugte Partner für alle starken, mehrheitsfähigen und innovativen Filme und Serien sein, die in Deutschland entstehen.“