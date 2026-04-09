Künftig also Frankfurt statt München: Nach sechs Jahren bei Bavaria Fiction zieht es Karsten Günther ab Mai nach Frankfurt, zumindest beruflich. Zuletzt war er dort seit Frühjahr 2020 Head of Innovation & Produzent bei Bavaria Fiction, verantwortete dort die mehrfach ausgezeichnete Horror-Serie „Was wir fürchten“ für ZDFneo und aktuell die Prime-Video-Produktion „Drive – The Pretenders“. Darüber hinaus betreute er Krimiformate für die ZDF-Primetime sowie Filme der ARD-Degeto-Reihe „Käthe und ich“. Zuvor war er in leitendet Position im Digitalbereich der Axel Springer SE tätig.

Zum 1. Mai wird Karsten Günther jetzt neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto. In dieser Funktion verantwortet er in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto redaktionell. Darüber hinaus leitet er die Programmplanung der ARD-Degeto-Produktionen sowie das Team Kommunikation und Presse. Er folgt damit auf Christoph Pellander, der zum 1. Mai die Geschäftsführung von Thomas Schreiber übernimmt.

Thomas Schreiber © WDR/Oliver Ziebe
„Mit Karsten Günther gewinnt die ARD Degeto eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die Produktion, Innovation und digitale Transformation aus eigener Praxis kennt. Seine Laufbahn steht exemplarisch für die Verbindung von klassischem Storytelling mit neuen Plattform- und Auswertungsstrategien – ein Profil, das für die strategische Weiterentwicklung der ARD Degeto im sich wandelnden Marktumfeld zentrale Bedeutung hat“, erklärt Thomas Schreiber, der die letzten fünf Jahre als Geschäftsführer den Umbau des Hauses in Richtung Mediathek eingeleitet hat.

Zusammen mit Christoph Pellander sei ein starkes Führungsteam für die ARD-Tochter gefunden, die jährlich rund 100 fiktionale Spiel- bzw. Fernsehfilme und Serien für alle ARD-Sender und die ARD Mediathek verantwortet: Schreiber sagt: „Mit beiden Kollegen weiß ich die ARD Degeto in sicheren und zukunftsfähigen Händen, denn wir wollen auch weiterhin der bevorzugte Partner für alle starken, mehrheitsfähigen und innovativen Filme und Serien sein, die in Deutschland entstehen.“

Christoph Pellander © ARD Degeto Film/Taimas Ahangari
Christoph Pellander, aktueller Leiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto, sagt über seinen Nachfolger auf diesem Posten: „Er verbindet langjährige Produktionserfahrung mit einem klaren Verständnis für Markt- und Publikumsentwicklungen. Gleichzeitig bringt er den strategischen Blick mit, den es braucht, um die ARD Degeto im laufenden Transformationsprozess weiterzuentwickeln – insbesondere mit Blick auf Streaming, neue Erzählformen und die Ansprache jüngerer Zielgruppen.“ Gemeinsam mit der Redaktion und Programmverantwortlichen wie Sebastian Lückel, Carolin Haasis, Johanna Kraus und Katja Kirchen wolle man die ARD Degeto weiter „schärfen und ausbauen.“