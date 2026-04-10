Hörerinnen und Hörer von SWR3 müssen sich auf Veränderungen einstellen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, hören Constantin Zöller und Rebekka de Buhr als Moderatoren der "Morningshow" auf. Ab dem 4. Mai übernehmen stattdessen Sabrina Kemmer und Flo Brückner, sie führen künftig im Wechsel mit Anneta Politi und Kemal Goga, die der Sendung damit erhalten bleiben, durch die Show.

Zöller und de Buhr bleiben SWR3 gleichwohl erhalten: Zöller moderiert ab dem 18. Mai montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr seine eigene Personality-Show. "SWR3 - Die Consi Show" läuft demnach im wöchentlichen Wechsel mit "SWR3 Push" mit Basti Müller. In der neuen Sendung soll Constantin Zöller mehr Raum für seine Handschrift erhalten, heißt es vom SWR. "In den letzten Jahren habe ich so ziemlich jede Regel beim Radio gelernt, die es gibt - jetzt freue ich mich, sie alle zu brechen", so Zöller. Rebekka de Buhr wird das Redaktionsteam verstärken und dort vor allem im nachrichtlichen Bereich arbeiten.

© SWR/Christian Koch Sabrina Kemmer und Florian Brückner sind ab dem 4. Mai das neue Moderationsduo der "SWR3 Morningshow". Sie präsentieren die Show im Wechsel mit Anneta Politi und Kemal Goga.

Zöller und de Buhr hatten am heutigen Freitag ihren letzten Einsatz im Rahmen der "Morningshow". Bis zum Antritt des neuen Duos werden die Hörerinnen und Hörer von Politi und Goga begrüßt. Sabrina Kemmer dürfte dem SWR3-Publikum derweil bekannt, sie führte schon durch die Nachmittagssendung "Push". Flo Brückner kommt vom Deutschlandradio zu SWR3 und war dort als Reporter und Moderator im Einsatz.

Mit den Veränderungen setze man auf Kontinuität und neue Impulse, heißt es von SWR3. "Consi und Rebekka haben in den vergangenen zwei Jahren mit ganz viel Liebe zum Radio frischen Wind in die SWR3 Morningshow gebracht - dafür danke ich ihnen. Nun haben beide Lust auf Neues. Diesen Schritt unterstütze ich, weil ich überzeugt bin, dass wir ihre Stärken künftig noch gezielter einsetzen können. Mit Sabrina und Flo haben wir ein neues Duo für den Morgen, das diese Liebe zum Radio teilt, künftig eigene Akzente setzt - und SWR3 Land weiterhin verlässlich und nahbar in den Tag begleitet", sagt Mira Seidel, Programmleiterin von SWR3.