Welt wird in der Nacht von Freitag auf Samstag live senden, Hintergrund ist die geplante Rückkehr der vier Astronautinnen und Astronauten der Artemis 2-Mission, die in den zurückliegenden Tagen den Mond umrundet hatten und sich so weit von der Erde entfernten wie zuvor kein anderer Mensch. Geht alles nach Plan, kehren sie in der Nacht auf Samstag (deutscher Zeit) zurück, die Wasserlandung ist vor der US-Metropole San Diego im Pazifik geplant.

Die Mission hatte in den vergangenen Tagen viele Schlagzeilen produziert - sei es zum Start oder der Mondumrundung. Auch eine kaputte Toilette und ein durch die Raumkapsel schwebendes Nutella-Glas sorgten für Gesprächsstoff. Bei der Rückkehr der Astronautinnen und Astronauten dürften viele Menschen nun ebenfalls genau hinschauen - das hat man auch beim Nachrichtensender Welt erkannt. Dort ist man in der Nacht zwischen 0 und 2:30 Uhr live dabei, wenn die Crew zur Erde zurückkehrt.

Welt übernimmt dafür die Liveübertragung der US-Weltraumbehörde NASA. Im Berliner Studio kommentiert der Wissenschaftsjournalist und ehemalige Astronaut Ulrich Walter das Geschehen. Zugeschaltet aus den USA ist US-Reporter Herbert Bauernebel, die Moderation übernimmt Thomas Klug. Im Vorfeld der Live-Sendung zeigt der Nachrichtensender von 20:15 Uhr bis Mitternacht je zwei Folgen der Doku-Reihe "Spacetime" sowie der Doku-Serie "Strip the Cosmos".

Darüber hinaus wird die Rückkehr auch im Pay-TV zu sehen sein. National Geographic überträgt zwischen 1:30 und 2:30 Uhr live unter dem Titel "Artemis II: Rückkehr zur Erde". Später im Jahr ist beim Sender auch noch eine Doku zum Thema zu sehen. Im Rahmen einer Kooperation mit der NASA stattete National Geographic die Crew mit speziell entwickelten Kameras und Audiosystemen aus, um das Leben an Bord zu dokumentieren. Diese Aufnahmen soll es in der Doku zu sehen geben.

Andere Sender haben bislang keine Live-Übertragung der Landung der Raumkapsel angekündigt. ntv ist in jedem Fall nicht mit dabei, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. Dort sind in der Nacht diverse Dokus zu sehen, unter anderem geht’s um "Große Katastrophen". Bei Phoenix geht es um Mitternacht zunächst um Thunfisch, ehe Hannes Jaenicke "Im Einsatz für Meeresschildkröten" ist.

Hinweis: Wir haben den Text um 17:30 Uhr mit den Infos zur Übertragung bei National Geographic ergänzt.