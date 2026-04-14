Fans von Animes können künftig auch auf einen FAST-Channel von Mainstream Media und peppermint anime zurückgreifen, um entsprechende Inhalte zu sehen. Mainstream-Media-CEO Tim Werner hat den Launch eines solchen Angebots angekündigt. Der Start des Channels mit dem Namen AKIBA Anime ist für den Sommer 2026 geplant.

Zum Start bietet AKIBA Anime nach Angaben der Unternehmen ein umfangreiches Line‑up aus bekannten Anime‑Serien, darunter sind Formate wie "Demon Slayer", "Sword Art Online" und "Fire Force". Die einzelnen Serien sollen nach Angaben von Mainstream Media in thematisch und dramaturgisch sinnvollen Programmstrecken ausgespielt und regelmäßig aktualisiert werden.

Erreichen will man damit alle Anime-Fans ab 16 Jahre - also explizit auch Erwachsene. Alle Inhalte werden wie bei FAST üblich kostenlos gezeigt, die Finanzierung des Senders erfolgt über Werbung. Der Sender soll bei verschiedenen FAST-Anbietern zu sehen sein, genauere Angaben haben die Unternehmen noch nicht gemacht.

"Mit AKIBA Anime bringen wir Anime dorthin, wo Zuschauer heute Fernsehangebote neu entdecken: auf Smart TVs und Streaming‑Plattformen – kostenlos, unkompliziert und hochwertig kuratiert", sagt Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG. Gemeinsam mit peppermint anime schaffe man ein Angebot, das sowohl eingefleischte Anime‑Fans als auch neue Zielgruppen anspreche, so Werner weiter.

Und Patrick Keller, Managing Director von peppermint anime, ergänzt: "Anime ist längst ein relevantes Premium‑Genre mit einer großen, loyalen Zuschauerschaft – auch in Deutschland. Mit AKIBA Anime bringen wir hochwertige Serien in ein kostenloses, lineares Umfeld und erreichen damit Zielgruppen, die über klassische On‑Demand‑Plattformen schwer abzuholen sind. Die Zusammenarbeit mit Mainstream Media verbindet unsere inhaltliche Expertise mit erfahrenen FAST‑Strategen."