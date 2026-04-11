Am Freitagabend lief zum ersten Mal der neue Ableger "ZDF Magazin vor Ort", von dem vier Ausgaben übers Jahr verteilt angekündigt wurden. Statt Jan Böhmermann führen hier im Wechsel Caro Worbs und Chris Sommer durch die Sendung. Die im Stil einer Sondersendung aufgemachte erste Folge über ein Beben in der Vulkaneifel erreichte im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit der linearen Ausstrahlung, das waren etwa 220.000 weniger als die fünf regulären Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" in diesem Jahr bislang im Schnitt linear verfolgt hatten.

Noch etwas deutlicher als mit Blick auf die Gesamt-Reichweite fiel der Rückgang beim jungen Publikum aus. 330.000 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag bei 11,4 Prozent - das war im Vergleich zum erst vor zwei Wochen aufgestellten Allzeit-Rekord eine Halbierung, lag aber trotzdem noch weit über dem ZDF-Senderschnitt. Beim Gesamtpublikum sank der Marktanteil knapp in den einstelligen Bereich und lag bei 9,4 Prozent.

Generell war das ZDF am Freitag aber auch nicht ganz so stark unterwegs wie man das sonst gewohnt ist. Die "heute-show" direkt erzielte mit 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen etwa auch den geringsten Marktanteil seit acht Wochen. Insgesamt schauten im Schnitt 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, etwa 100.000 weniger als bei der letzten Ausgabe vor zwei Wochen.

"Der Alte" sicherte dem ZDF mit 4,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar den Primetime-Sieg, allerdings waren das 450.000 weniger als zwei Wochen zuvor. Der Marktanteil lag bei 19,6 Prozent. Von der "SOKO Leipzig" lief nur eine Wiederholung, dadurch sank die Reichweite mit 3,05 Millionen auf den niedrigsten Wert seit Anfang Oktober. Zu diesem Zeitpunkt verlor das ZDF auch die Marktführung an Das Erste, wo "Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause" 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte - damit war es dort der stärkste Freitags-Film seit fast zwei Monaten. 16,0 Prozent betrug der Marktanteil insgesamt, 6,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.