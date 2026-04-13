Schon seit vielen Jahren ist ein neues Studioset für den Nachrichtensender ntv angekündigt, nun steht fest, wann es für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen sein wird: Ab Mai kommen die Sendungen von ntv aus dem neuen Realset. Es ist ein Paradigmenwechsel und die größte Veränderung seit zehn Jahren. Damals führte man das noch heute genutzte, hybride Studio ein. Seither setzte der Sender auch viel auf virtuelle Elemente - diese haben ab Mai jedoch ausgedient.

Das neue ntv-Studio erinnert an die Flächen, die heute schon von "RTL Aktuell" und den "Punkt"-Sendungen bespielt werden - es geht aber noch darüber hinaus. So ist das neue Realset des Nachrichtensenders das erste vollständig automatisierte Studio von RTL Deutschland. Damit sei man jederzeit sendebereit und auf die Anforderungen eines 24/7-Newsbetriebs eingestellt, heißt es aus Köln.

Optisch wird sich einiges ändern, vor allem die Senderfarbe rückt verstärkt in den Mittelpunkt. Ein intensives Rot prägt das ganze Studio. Das mache die Marke ntv noch markanter und unterstreiche die Kernkompetenz des Senders, die Breaking-News-Berichterstattung. Teil des Studios sind zudem fünf rund 70 Quadratmeter große LED-Walls.

Insgesamt hat das Studio eine Gesamtfläche von 230 Quadratmetern. Der Hauptbereich ist der Teil, in dem die Moderatorinnen und Moderatoren Platz nehmen und die Nachrichten vortragen. Es gibt darüber hinaus aber noch zwei weitere, etwas kleinere Bereiche, aus denen ebenfalls gesendet werden kann. Von hier kommen dann beispielsweise die Sportnachrichten des Tages.

Bilder: Das neue ntv-Studio

Herzstück des neuen Studios, das betont man bei ntv gleich mehrfach, ist eine vollständig automatisierte, IP-basierte Infrastruktur, die Inhalte in Echtzeit in Regieabläufe übersetzt und manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert. Man könne dadurch künftig jederzeit schnell auf aktuelle Nachrichtenlagen reagieren und innerhalb kürzester Zeit on air gehen. Teil des automatisierten Studios sind unter anderem fünf robotische Kamerasysteme, intelligente Tracking-Systeme, automatisierte Teleprompter sowie KI-gestützte Audio-Workflows.

Das neue Studio wurde gemeinsam mit dem renommierten Architektur- und Designstudio Veech x Veech geplant und realisiert. Dieses Unternehmen stand auch bereits hinter den anderen, realen RTL-Studiosets, die bereits seit einiger Zeit im Einsatz sind. "RTL Aktuell", das "Nachtjournal" und die "Punkt"-Sendungen senden bereits seit dem Herbst 2022 aus einem solchen Set. "Extra" kommt seit Ende 2024 aus einem realen Studio.

Studio wird Heimat der neuen RTL/ntv-Morgensendung

Das neue Nachrichtenstudio wird auch die Basis für die geplante, gemeinsame Morgensendung von ntv und RTL sein. Zur Erinnerung: RTL trennt sich bekanntlich von seinen "Punkt"-Sendungen am Morgen, um künftig mit seinem Schwestersender eine gemeinsame Sendung zu gestalten (DWDL.de berichtete). Wann genau diese starten wird, ist noch unklar. RTL Deutschland-CEO Stephan Schmitter sprach zuletzt im DWDL.de-Interview von einem Start "voraussichtlich im Juni".

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv, sagt jetzt über das neue Studio und den damit verbundenen Paradigmenwechsel: "Das neue ntv-Studio ist eine gezielte Investition in die Qualität und Zukunft des Nachrichtenjournalismus bei RTL Deutschland. Wir setzen auf moderne Technologie, um Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Relevanz weiter zu stärken. Gleichzeitig entwickeln wir ntv als führende Newsmarke konsequent crossmedial weiter."

Und ntv-Chefredakteur David Whigham ergänzt: "In einer Welt voller Informationsflut ist es unsere Aufgabe, mit klarer Haltung und höchster journalistischer Qualität Orientierung zu geben. Das neue Studio mit seinem markanten roten Hintergrund ist dafür das perfekte Symbol und ein zentraler Baustein, um lineare und digitale Angebote noch enger zu verbinden. Es steht für unsere Leidenschaft, verlässliche Nachrichten zu liefern und unsere Zuschauer crossmedial zu begleiten. Dabei können wir Inhalte in Echtzeit und hoher Qualität genau dort ausspielen, wo unser Publikum sie erwartet."