Personalie bei der Leonine-Tochter Wiedemann & Berg: Bereits zum 1. April ist Lisa Giehl in die Geschäftsführung der Wiedemann & Berg Film und der W&B Television berufen worden. Die Gruppe hat die Beförderung erst jetzt öffentlich gemacht. Giehl verstärkt die Management-Teams der beiden Produktionsunternehmen und übernimmt die Steuerung des wirtschaftlich-operativen Bereichs. Den Bereich Filmförderung und Public Policy bei Leonine Studios wird sie auch weiterhin leiten.

Max Wiedemann bleibt Geschäftsführer beider Produktionsunternehmen, soll sich aber weiter auf seine Rolle als globaler Head of AI der Mediawan Gruppe fokussieren. In dieser Funktion treibt er die strategische Weiterentwicklung und Implementierung von Künstlicher Intelligenz auf internationaler Ebene innerhalb der Unternehmensgruppe voran.

Max Wiedemann, Geschäftsführer der Wiedemann & Berg Produktionsfirmen und Head of AI der Mediawan Gruppe, sagt: "Ich freue ich mich sehr über die Verstärkung durch meine erfahrene und geschätzte Kollegin, Lisa Giehl. Damit liegt die wirtschaftlich-operative Verantwortung der W&B Firmen weiterhin in guten Händen. Gleichzeitig ermöglicht mir diese neue Aufstellung im Produktionsbereich einen noch größeren Fokus auf meine Verantwortung für unsere globale KI-Strategie."

Lisa Giehl, Geschäftsführerin von Wiedemann & Berg Film und W&B Television, ergänzt: "Die Film- und Fernsehproduktion ist seit jeher ein Bereich, für den ich mich mit großer Leidenschaft engagiere. Daher freue ich mich besonders, neben meiner Verantwortung für Subsidies & Public Policy, künftig auch den operativen Produktionsbereich aktiv mitzugestalten und Impulse für die wirtschaftliche Weiterentwicklung dieser beiden renommierten Produktionsunternehmen zu setzen."