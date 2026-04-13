ZDFneo hat verraten, wann die neue Staffel von "Push" zu sehen sein wird. Die erste Staffel der Serie wusste vor zwei Jahren vor allem die Kritiker zu überzeugen, unter anderem konnte das Regie-Duo Katja Benrath und Mia Maariel Meyer damals einen Deutschen Fernsehpreis für ihre Arbeit an der Serie einheimsen. Nun geht es weiter - und ZDFneo hat statt sechs direkt zehn Folgen bei Bantry Bay in Auftrag gegeben.

Die neuen Folgen stehen ab dem 22. Mai im Streamingportal des ZDF zum Abruf bereit. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 27. Mai. An drei Mittwochabend in Folge wird es die Episoden jeweils ab 21.45 Uhr zu sehen geben, am 10. Juni sind zum Staffelabschluss gleich vier Folgen zu sehen. Regie führen diesmal Pia Hellenthal (Folgen 1-5) und Joya Thome (Folgen 6-10). Luisa Hardenberg war ebenso wie Anne Katharina Roicke und Johannes Rothe Headautorin mehrerer Folgen. Als Produzent fungierte Jochen Cremer, Marie-Therese Dalke war Producerin.

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Auch in der zweiten Staffel von "Push" stehen die Hebammen Nalan (Mariam Hage), Anna (Anna Schudt) und Greta (Lydia Amasko) im Mittelpunkt. Sie beschäftigen sich erneut mit Leihmutterschaften, verunsichernder Pränataldiagnostik, Milchstaus, Dammrissen und Wehen. Nalan kämpft zudem mit einem unerfüllten Kinderwunsch, während ihre Beziehung zu David auf dem Prüfstand steht. Anna kommt nach der Trennung von ihrem Mann langsam in ihrem neuen Leben an. Doch die vertraute Rolle der Kümmerin muss sie erst noch ablegen und lernen, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Greta hingegen wirft sich nach ihren Prüfungen mit viel Idealismus und Engagement in den Klinikalltag. Doch nach einer besonders belastenden Schicht im Kreißsaal hadert sie mit den Herausforderungen ihres Traumjobs – und ihren Gefühlen für Dr. Mohn (Katia Fellin). "Push" wird im Auftrag von ZDFneo von Bantry Bay Productions in Zusammenarbeit mit NPO, SVT, VRT, DR, NRK, YLE und RUV produziert.

"Die Resonanz auf ‘Push’ hat uns überwältigt: Ob auf Social Media, aus der Geburtshilfe-Community, in den Medien oder aus unserem persönlichen Umfeld – von überall kamen begeisterte Reaktionen und der große Wunsch nach einer zweiten Staffel. Umso glücklicher sind wir, nun mit zehn neuen Folgen zu unseren Hebammen Nalan, Anna und Greta zurückzukehren und uns mit ihnen neuen und aufregenden Facetten rund um Geburt und das Elternwerden zu widmen", sagen Diana Kraus und Eva Katharina Klöcker

aus der ZDF-Redaktion Fernsehfilm/Serie I. Die Serie werde überwiegend von Frauen gestaltet und stelle weibliche Erfahrungen in den Mittelpunkt. "Umso überraschender und erfreulicher war nach der ersten Staffel der Blick in die Online-Statistik: Über 60 Prozent der Zuschauer*innen im ZDF-Streaming-Portal waren Männer."