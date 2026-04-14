Verlängerung für den „Dünen-Tod“: Nach der Ausstrahlung von zwei Folgen im Februar bei RTL wird die Nordsee-Krimi-Reihe auch 2027 fortgeführt. Die MadeFor, eine Produktionsfirma von Banijay Germany, dreht in den kommenden Monaten zwei neue Folgen an der Nordseeküste und in Tschechien. Erneut sind Hendrik Duryn als Tjark Wolf und Kollegin Isabel Thierauch in der Rolle der Hauptkommissarin Friedericke Olsen zu sehen.

Duryn hat dabei doppelte Verpflichtung: Er schrieb für die Jubiläumsfolge „Valentinstod“ (AT) das Drehbuch gemeinsam mit Kai-Uwe Hasenheit. Bei Folge 11 „Der Pärchenkiller“ (AT) sind Klaus Arriens und Thomas Wilke für das Drehbuch verantwortlich, Hendrik Duryn übernahm das Rewrite. Beide Folgen basieren auf den Figuren der “Dünentod”-Bücher von Sven Koch. Regie führt Ole Zapatka, Kameramann ist Rodja Kükenthal. Die Ausstrahlung der neuen Fälle ist für Frühjahr 2027 bei RTL geplant.