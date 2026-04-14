Verlängerung für den „Dünen-Tod“: Nach der Ausstrahlung von zwei Folgen im Februar bei RTL wird die Nordsee-Krimi-Reihe auch 2027 fortgeführt. Die MadeFor, eine Produktionsfirma von Banijay Germany, dreht in den kommenden Monaten zwei neue Folgen an der Nordseeküste und in Tschechien. Erneut sind Hendrik Duryn als Tjark Wolf und Kollegin Isabel Thierauch in der Rolle der Hauptkommissarin Friedericke Olsen zu sehen.
„Die starke Resonanz auf die letzten Filme zeigen, wie sehr das Publikum die Reihe angenommen hat. Umso mehr freuen wir uns, mit der Jubiläumsfolge 10 einen besonderen Meilenstein zu erreichen“, sagt Mirko Schulze, Produzent der Krimi-Reihe bei MadeFor. „Mit Hendrik Duryn und Isabel Thierauch haben wir ein starkes Duo, das der Reihe eine tolle Dynamik verleiht. Besonders freut es uns, dass Hendrik Duryn auch an den Drehbüchern der beiden neuen Folgen mitwirkt.“
Duryn hat dabei doppelte Verpflichtung: Er schrieb für die Jubiläumsfolge „Valentinstod“ (AT) das Drehbuch gemeinsam mit Kai-Uwe Hasenheit. Bei Folge 11 „Der Pärchenkiller“ (AT) sind Klaus Arriens und Thomas Wilke für das Drehbuch verantwortlich, Hendrik Duryn übernahm das Rewrite. Beide Folgen basieren auf den Figuren der “Dünentod”-Bücher von Sven Koch. Regie führt Ole Zapatka, Kameramann ist Rodja Kükenthal. Die Ausstrahlung der neuen Fälle ist für Frühjahr 2027 bei RTL geplant.